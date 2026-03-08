ADOSAC se suma a jornada de paro nacional el lunes 9 de marzo

- Publicidad -

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) informó que se sumará al paro nacional convocado el lunes 9 de marzo por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) dentro de la Jornada Internacional de Lucha por los Derechos de la Mujer.

Así lo informó la conducción gremial al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia y señalaron que la protesta busca “visibilizar reclamos laborales, sociales y de género dentro del sistema educativo”.

El gremio docente mantiene negociaciones con el gobierno provincial en materia laboral y solicitaron que se abra la discusión salarial durante marzo. (Agencia OPI Santa Cruz)