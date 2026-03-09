EEUU ordena retirar personal no esencial de Arabia Saudita

- Publicidad -

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió una alerta de viaje en las últimas horas que ordena la salida de Arabia Saudita de todos sus empleados gubernamentales no esenciales y sus respectivos familiares. La medida gubernamental se fundamenta de manera explícita en la existencia de riesgos de seguridad dentro del reino que obligaron a la administración estadounidense a tomar decisiones directas sobre la permanencia de su personal.

Esta nueva directiva modifica de manera sustancial la postura adoptada previamente por el gobierno estadounidense respecto a su presencia en la región. El documento oficial indica que la reciente orden reemplaza una disposición anterior emitida el 3 de marzo, la cual establecía únicamente la posibilidad de que el personal gubernamental y sus allegados abandonaran el territorio saudita de forma estrictamente voluntaria por motivos de seguridad.

El cambio de protocolo pasando de una recomendación optativa a una exigencia obligatoria para los trabajadores estatales evidencia la decisión de retirar a los funcionarios y familias que no cumplen roles críticos en la actualidad. La transición entre la disposición de principios de marzo y la actual orden refleja el nivel de riesgo detectado por las autoridades norteamericanas para mantener a su personal no esencial en el reino.

En paralelo a la directriz dictada para los empleados estatales, el Departamento de Estado emitió instrucciones concretas para el resto de los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Arabia Saudita. La dependencia instó a los civiles que requieran asistencia a completar un formulario de admisión en caso de crisis, estableciendo este paso como el mecanismo formal para informar a la embajada o al consulado estadounidense sobre cualquier solicitud de ayuda. (Agencia OPI Santa Cruz)