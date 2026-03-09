Putin promete apoyo inquebrantable al nuevo líder supremo de Irán

- Publicidad -

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó su respaldo inquebrantable a la República Islámica de Irán tras la designación de Seyed Mojtabá Jameneí como nuevo Líder Supremo. En un contexto marcado por lo que el mandatario ruso definió como una agresión armada contra la nación persa, el jefe de Estado garantizó la continuidad de la alianza estratégica entre Moscú y Teherán, asegurando que Rusia se mantendrá como un socio fiable frente a las actuales circunstancias geopolíticas e internacionales.

Durante su comunicación oficial dirigida a Seyed Mojtabá Jameneí, el presidente ruso destacó que el ejercicio del alto cargo requerirá valentía y abnegación ante las duras pruebas que enfrenta el país. Putin manifestó su confianza en que el nuevo dirigente continuará la obra de su padre y logrará unificar al pueblo iraní, reafirmando al mismo tiempo la plena solidaridad de su gobierno con quienes calificó de amigos iraníes y deseándole fortaleza de espíritu para la resolución de las complejas tareas venideras.

De manera previa a este respaldo institucional hacia la nueva autoridad, el titular del Kremlin había transmitido sus condolencias formales al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, a raíz del fallecimiento del ayatolá Alí Jameneí. A través de su mensaje protocolar, el mandatario subrayó la enorme contribución del difunto líder supremo al desarrollo y la consolidación de las relaciones bilaterales, estableciendo que su destacada figura política será recordada con especial preeminencia en Rusia.

La transición en la cúpula del poder iraní se produce tras un hecho que el propio Vladímir Putin categorizó públicamente como un asesinato. Según la información difundida por el sitio Actualidad RT, el mandatario ruso condenó la muerte del ayatolá Alí Jameneí denunciándola como una cínica violación de todas las normas de la moral humana y el derecho internacional, marcando así una postura de rechazo absoluto frente a la eliminación del anterior líder de la nación persa. (Agencia OPI Santa Cruz)