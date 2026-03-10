Othar Macharashvili y el gobernador Ignacio Torres desesperados por lograr licencia social para la megaminería sin siquiera mirar a Santa Cruz

- Publicidad -

(Por: Giuliano Ventura para OPI Chubut) – Othar Macharashvili (FPV), intendente de Comodoro Rivadavia, se sumó al discurso del gobernador Ignacio Torres (PRO), quien está muy preocupado por doblarle el brazo a los sectores anti mineros en Chubut, pero fundamentalmente, “seducir” a la opinión pública, por lo tanto restregándose las manos por los fondos futuros que van a entrar por la minería en nuestra provincia, se coló en el viaje a EEUU que encabeza Javier Milei y arrastra hasta al santacruceño Claudio Vidal, otro desesperado por abrirle las puertas de par en par a todas las empresas que puedan traerle dólares frescos que le aseguren gobernabilidad hasta el 2027; así de cortoplacista son los gobernadores patagónicos sentados sobre la riqueza natural.

El Intendente de Comodoro Rivadavia hoy “un anticrítico” de Torres, porque ambos tienen el gran problema en común de las familias del cerro Hermite, ha formado un tandem de trabajo, reclamos e inversiones porque la coyuntura les exige que dejen de pelearse para abrir un paraguas que los cubra primorosamente, ante una realidad donde ambos son responsables de una parte de todo el desastre que en esta provincia trajo el desmoronamiento del cerro, donde se empiezan a mostrar los primeros hartazgos de la gente que lo perdió todo.

Por este motivo y en amplia sintonía con Torres, Macharashvili en la apertura de sesiones del CD local pidió formal y públicamente que se inicie un debate minero en Chubut. Dijo “necesitamos discutir seriamente sobre la minería en la Meseta; no podemos dar la espalda. Somos una ciudad minera y no podemos sostener un doble discurso. No podemos celebrar el petróleo y por conveniencia política demonizar a la minería”.

La desesperación del intendente comodorense, como la del gobernador, llegó al punto de que el jefe comunal cayó en el lugar común en el cual convergen todos los políticos desesperados por “concientizar” al pueblo de la necesidad de la minería; expresó “… el debate por la minería debe contemplar auditorías independientes y aportes de profesionales de nuestra universidad, controlando el uso del agua con participación de los trabajadores y transparencia absoluta. Si el mundo puede hacerlo, Chubut también. No podemos seguir paralizados por el miedo o el cálculo electoral”.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili

Como mensaje es bueno, pero la práctica dice todo lo contrario y sin ir muy lejos nuestros vecinos santacruceños pueden dar fe de ello.

Para Vidal todo es luz

Actualmente el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal en Nueva York habló ante posibles inversores y pintó un panorama absolutamente alentador sobre las potencialidades mineras de esa provincia. Ratificó el viejo dicho “que te compre el que no te conoce”.

Entre otras cosas dijo “Somos la provincia que hoy genera casi el 47 o 48 por ciento de la exportación de oro y plata de todo el país. Pero creemos que todavía podemos avanzar mucho más y generar mejores resultados para la provincia y para la Argentina”,

“Hoy podemos certificar que en apenas el tres por ciento de un yacimiento de 100 mil hectáreas estamos certificando alrededor de 10 mil toneladas de uranio y unas 50 mil toneladas de vanadio, además de un importante aporte de tierras raras que está próximo a certificarse”

“Queremos producir, queremos salir adelante. Sabemos que es con esfuerzo, con trabajo y con dedicación. Santa Cruz tiene mucho para dar y Argentina tiene mucho más para ofrecerle al mundo”

Hace 28 años y mirá cómo están!

Tenemos que hacer retrospectiva para analizar el discurso de Vidal, ponerlo en número reales y preguntarle al gobernador Ignacio Torres y al intendente de Comodoro Rivadavia, si es hacia esto donde nos piensan llevar en Chubut.

De acuerdo a los datos e investigaciones precias hechas por OPI Santa Cruz en informes anteriores, debemos tener en cuenta que la minería en esa provincia se inició en 1998 con Cerro Vanguardia, aunque los procesos previos (exploración, cateos etc) empezaron en 1992. En septiembre de ese mismo año se realizó la primera colada, obteniendo el primer lingote de doré (una aleación pura de oro y plata).

Según los datos físicos (onzas/toneladas) relevados por el SEGEMAR con los volúmenes de comercialización reportados por CAEM (Cámara Argentina de Empresas Mineras) y el SIACAM (Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera).

el volumen actual de producción (2024/2025)la actividad extractiva en el Macizo del Deseado se encuentra en niveles de exportación históricos, consolidando a la provincia como el motor excluyente de la minería metalífera en el país.

Durante el año pasado, las exportaciones mineras a nivel nacional alcanzaron los USD 6.037 millones. De ese total, Santa Cruz aportó aproximadamente el 39,5%, lo que se traduce en más de USD 2.380 millones comercializados al exterior. Esto representó un salto interanual de más del 33% respecto a los USD 1.789 millones exportados en 2024.

En términos de extracción pura, los grandes yacimientos santacruceños activos hoy en día (Cerro Negro, Cerro Vanguardia, San José, etc.) promedian en conjunto una extracción anual sostenida de entre 800.000 y 1.000.000 de onzas de oro. Cerro Negro es actualmente el mayor productor de la provincia (inyectando unas 270.000 onzas anuales), seguido por Vanguardia (entre 160.000 y 200.000 onzas).

1998 a 2026

Los datos consolidados de los yacimientos principales, de acuerdo a los informes oficiales, nos dan la dimensión exacta del volumen de riqueza que salió de la provincia de Santa Cruz, en estos 28 años, lo cual no condice con las condiciones de vida y pobreza de sus escasos habitantes.

El total estimadosumando el aporte fundacional de Cerro Vanguardia, la altísima productividad de Cerro Negro en la última década y lo extraído durante el ciclo de vida de minas como San José, Manantial Espejo (que aportó millones de onzas de plata antes de su declive), Don Nicolás y Lomada de Leiva, el volumen histórico que el Macizo del Deseado le entregó a las operadoras supera conservadoramente las 15 a 18 millones de onzas de oro y más de 100 millones de onzas de plata desde que se dinamitó la primera roca en 1998.

El precio spot internacional del oro se ubica hoy en torno a los USD 5.171 por onza troy si lo transportamos al total extraído, unos18.000.000 de onzas nos da un total de USD 93.078.000.000 a valores actuales. Estamos hablando de más de 93.000 millones de dólares (o 93 billones).

Si ensayamos el mismo ejercicio con la Plata, desde 1998 a la fecha salieron de las entrañas de Santa Cruz la cantidad de 100 millones de onzas de plata, que actualmente cotiza a U$S 89,50 arroja un total de USD 8.950.000.000. Estamos hablando de 8.950 millones de dólares estadounidenses (casi 9 mil millones de dólares).

Sumado los dos montos de mineral extraído del subsuelo de Santa Cruz históricamente, corresponde monetariamente a 102 mil millones de dólares, si toda esta cantidad de material extraído se comercializara hoy a valores actuales; obviamente que es solo a los fines de representar mentalmente el volumen de lo que se ha llevado la minería en Santa Cruz y lo que ha quedado en 28 años de explotación intensiva.

Miren lo que quedó

Teniendo en mente que de Santa Cruz las empresas mineras (no contamos las petroleras aún) se han llevado 102 mil millones de dólares de riquezas que no son renovables, un presupuesto que insumen países como Nueva Zelanda con un altísimo nivel de vida, tenemos que hacer hincapié en cuánto benefició a los escasos 350 mil habitantes (al 2026) que representan un par de manzanas de un barrio de CABA.

Cruzando los datos más recientes del INDEC (2025) y los relevamientos de observatorios económicos regionales de principios de 2026, el panorama estadístico de Santa Cruz revela una crisis estructural sostenida en el tiempo.

Según la última medición consolidada del INDEC (primer semestre de 2025), la pobreza en el conglomerado de Río Gallegos afecta a casi 43.000 personas, dentro de ese mismo universo, más de 4.500 santacruceños no logran cubrir sus necesidades alimentarias básicas, cayendo por debajo de la línea de indigencia. Aunque la Patagonia muestra índices porcentuales menores que el norte del país, el impacto es devastador debido al costo de vida local.

Santa Cruz es actualmente el territorio más caro de la Argentina para vivir. La inflación regional, empujada fuertemente por el precio de los alimentos, los servicios y los alquileres, destroza el poder adquisitivo local. Según los relevamientos de enero y febrero de 2026 del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), la Canasta Básica Total (CBT) en ciudades como Río Gallegos y Caleta Olivia superó los $1,7 millones para una familia tipo. Estos valores se ubican sistemáticamente varios puntos por encima de los promedios del INDEC para el Gran Buenos Aires, exigiendo pisos salariales altísimos tan solo para no ser considerado pobre.

Desocupación y Desempleo

A pesar de la presencia de industrias extractivas de escala global, el mercado laboral local está fuertemente resentido. Los datos del INDEC del tercer trimestre de 2025 revelaron que Santa Cruz tiene la tasa de desocupación más alta del país, alcanzando un 10,7%.. Esto afecta especialmente a los centros urbanos y a la Cuenca del Golfo San Jorge, donde la retracción de inversiones petroleras convencionales ha dejado a miles de trabajadores sin alternativas de reinserción inmediata.

La provincia sufre el síndrome de la “economía de enclave”. El petróleo, el gas y la minería extraen los recursos primarios, pero no generan un encadenamiento industrial local significativo.

Esta falta de diversificación económica, sumada a los costos de los materiales de construcción traídos desde el norte y la especulación inmobiliaria en las zonas extractivas, genera una barrera de acceso a la vivienda insalvable para el trabajador promedio, derivando en asentamientos informales crónicos en las periferias de las grandes ciudades santacruceñas.

Ante la falta de absorción de mano de obra por parte del sector privado, el Estado (provincial y municipal) actúan como la única red de contención, generando una hipertrofia administrativa. Según los últimos cruces de datos (Censo y Argendata en 2025), Santa Cruz lidera cómodamente el ranking nacional de empleo público, con 117,7 trabajadores estatales por cada mil habitantes (superando con creces el promedio nacional de 53,9).

Bienvenidos a la realidad

Visto esto, el mensaje al gobernador Ignacio Torres y al intendente de Comodoro es si piensan dejar a Chubut bajo megaminería intensiva para que dentro de 28 años algún otro periodista no abonado a la pauta para silenciar estos desastres, resuma una realidad similar a la de nuestros vecinos santacruceños después de casi 3 décadas de explotación minera donde lo único que dejaron las empresas fueron irremediables pasivos ambientales?. (Agencia OPI Chubut)