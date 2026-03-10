Renunció la ministra de Desarrollo Social

- Publicidad -

La ministra de Desarrollo Social, Integración e Igualdad, Luisa Cárdenas renunció este lunes de manera indeclinable y se produjo un nuevo cambio en el gabinete provincial.

La renuncia de Cárdenas fue aceptada luego de varios intentos de alejarse de la cartera social y finalmente fue aceptada por el gobernador Claudio Vidal.

Su dimisión se definió a días de haber asumido el nuevo jefe de Gabinete, Pedro Luxen, quien se encuentra redefiniendo el perfil de la administración provincial con el aval de Vidal.

No se informó oficialmente quién reemplazará a Cárdenas, aunque trascendió que podría ser designado el actual secretario de Gobierno e Interior, Sebastián Georgión. (Agencia OPI Santa Cruz).