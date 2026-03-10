Renunció la ministra de Desarrollo Social

- Publicidad -
La ministra de Desarrollo Social, Integración e Igualdad, Luisa Cárdenas renunció este lunes de manera indeclinable y se produjo un nuevo cambio en el gabinete provincial.
La renuncia de Cárdenas fue aceptada luego de varios intentos de alejarse de la cartera social y finalmente fue aceptada por el gobernador Claudio Vidal.
Su dimisión se definió a días de haber asumido el nuevo jefe de Gabinete, Pedro Luxen, quien se encuentra redefiniendo el perfil de la administración provincial con el aval de Vidal.
No se informó oficialmente quién reemplazará a Cárdenas, aunque trascendió que podría ser designado el actual secretario de Gobierno e Interior, Sebastián Georgión. (Agencia OPI Santa Cruz).
Le pidieron la renuncia… muy bien, hizo muy poco o nada. Vaya a saber porque la sostuvieron tanto tiempo. Es impresentable.
Hay mucha hambre. Hagan comedores para los niños/as , repartan viandas, están alimentados a base de salchichas, harinas y arroz!!!!. Un desastre. En etapa de crecimiento es letal para el desarrollo de las funciones cognitivas…
Y por qué no los alimentan los padres? Tienen hijos para que los crirm otros? Prueben trabajando. No pretendan ser gerentes si de pedo tienen segundo grado.
Se fue la influencer? Pobre ese ministerio. Primero una que vendía alimentos. La dueña del hambre.
Después la mamushka inservible
Ahora pusieron uno peor. En dos años es el cuarto cargo que ocupa.
Un k de primer nivel. Un chanta. Su mérito es tirarle la piola al gober
En pico Truncado lo conocemos bien.
Vidal se mata solo
Se va una inútil y entra un fantasma.
Quién lo conoce? Que hizo? Secretario de ambiente un voleo en el orto. CFI otra patada en el culo. Secretario del Interior no pegó una. Vago como pocos. Versero. Chanta.
Y va a Desarrollo?
Pobre provincia. Este va a durar menos que Brizuela. Es más verga
En serio Yoryon???
Qué ganas de pegarse un tiro en los huevos tiene Vidal
Llegará a Mayo?
Es muy verga
La echaron por nabo. Y designan a uno Kuka y pajero.
Hay dos cosas que no se discuten. La gorda era bien inútil.
Ahora el nuevo ministro es más inútil que la renunciada.
Qué le vieron?
Que actividad importante hizo? Rascarse los huevos en donde estuvo
Ministro de desarrollo. Mamitaaa
Ya está anunciado Giorgion. Y hoy sin haber jurado sin respaldo legal fue y hizo serias advertencias al personal. Y se encontró con el cariño que tenemos por Luisa. La aplaudimos en su cara y el vino a decirnos que el que se quiera ir que lo haga.
Andate vos, que llegaste tirando gomas inutilon
Hoy nos reunimos con un ministro que no es ministro. Y nos pidió la renuncia un ministro que es solo un improvisado payaso Kuka
Cada dos palabras nombraba al gobernador. Cero personalidad. Un paracaidista que no sabe que es un titular de derecho.
Ya mostró su impronta. Vamos a dar alimentos a los más pobres.
Algo más Kuka que eso?
Cada vez peor.