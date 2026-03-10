Una mujer de 25 años murió tras un choque en Las Heras

- Publicidad -

Dana Flores de 25 años falleció este domingo tras un choque frontal en la ruta provincial 43. El siniestro ocurrió alrededor de las 06.30 horas en el acceso a la localidad de Las Heras, cerca de la empresa TUSA.

Un Renault Fluence y un Fiat Cronos impactaron de frente. Efectivos de la División Cuartel 11° de Bomberos acudieron al lugar y utilizaron herramientas de corte y expansión para liberar a los ocupantes de los vehículos atrapados tras la magnitud de la colisión.

Matías Alberto Villasanti, Nachelin Venecia Sánchez Rodríguez, Brenda Natalia González y Gabriel Gustavo Fariña resultaron gravemente heridos. Todos residen en Las Heras y permanecen internados en el hospital distrital. El juez Eduardo Quelín, a cargo del Juzgado de Primera Instancia, investiga la causa del accidente.

- Publicidad -

Flores, oriunda de San Rafael, Mendoza, era madre de tres hijos de 13, 10 y 8 años. Fariña, su esposo, sufrió un traumatismo severo en la cadera y una contusión pulmonar. Requirió intervención quirúrgica y evoluciona favorablemente. Evalúan un posible traslado a un centro de mayor complejidad en Comodoro Rivadavia o Caleta Olivia.

Gisela Maya, madre de la víctima, viaja hacia Santa Cruz junto a su esposo Cristian Flores y los padres de Fariña, Sergio y Flavia. “Mi hija se fue al sur en búsqueda de trabajo”, declaró Maya al portal Info YA!.

La familia atraviesa el viaje desde Mendoza con profundo dolor. “Estamos quebrados emocionalmente. Paramos en las estaciones de servicio a llorar porque no podemos creer lo que pasó”, expresó Maya.

Los tres hijos del matrimonio permanecen en Las Heras al cuidado del hermano de la víctima, quien también viajó al sur por motivos laborales. Los niños desconocen la tragedia. “Les cortamos internet para poder contarles nosotros lo que pasó con su mamá y su papá que está internado”, explicó la abuela.

“Lo más probable es que crememos a mi hija… ahora tengo que traerla en una cajita”, lamentó Maya mientras aguarda cumplir con los trámites judiciales para despedir a la joven. (Agencia OPI Santa Cruz)