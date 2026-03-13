Abren cupos para el programa petrolero que forma ingenieros

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Pan American Energy oficializó la graduación de cinco ingenieros becados por la compañía a través de un programa corporativo orientado a captar estudiantes de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. La iniciativa, que cuenta con el aval del Ministerio de Educación del Chubut y el Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, promueve la formación de perfiles técnicos específicos para la industria energética regional e impulsa una nueva convocatoria de postulantes con vencimiento el próximo 3 de abril.

El grupo de egresados entre el último trimestre de 2025 y el primero de 2026 está integrado por profesionales de distintas ramas de la ingeniería. Por la sede de Comodoro Rivadavia de la UNPSJB finalizaron sus estudios Agustín Burgos en Ingeniería Civil, Nazareno Cruz en Ingeniería Química, Roberto Ramos en Ingeniería Electrónica y Constanza Floridia en Ingeniería Mecánica. Ángel Vargas completó Ingeniería Electromecánica en la UNPA. El programa corporativo de Pan American Energy superó los 400 participantes históricos y exige que los aspirantes cursen carreras directamente vinculadas a la matriz energética de ambas provincias.

La instrumentación del sistema de becas opera con la asistencia técnica de la Fundación Cimientos. Gimena Zeniquel, coordinadora del programa, indicó que el proyecto facilita que los jóvenes se conviertan en los primeros profesionales de sus familias y afirmó que la organización trabaja en potenciar la trayectoria académica y prepararlos para el futuro. Los estudiantes seleccionados reciben acompañamiento personalizado, entrenamiento en liderazgo, clases de inglés, visitas a los yacimientos operados por Pan American Energy y opciones de intercambio en Estados Unidos. Los interesados en la nueva cohorte deben registrarse mediante la plataforma web de la empresa antes del cierre de inscripción.

- Publicidad -

Los beneficiarios del sector privado respaldaron la estructura del programa al finalizar sus carreras. Nazareno Cruz definió el sistema como un pilar fundamental que le brindó ayuda económica y le permitió enfocar sus esfuerzos en el estudio, además de ampliar su perspectiva sobre el mundo profesional. Constanza Floridia destacó el rol de los tutores en el reconocimiento de debilidades y la superación de inseguridades durante su etapa de estudiante. Desde la operadora petrolera, el gerente de Relaciones Institucionales, Horacio Garcia, sostuvo que con las becas la empresa apuesta al futuro de la región e interviene en la formación de los jóvenes que serán protagonistas del sector. (Agencia OPI Chubut)