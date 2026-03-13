Está de adorni

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(Por: Rubén Lasagno) – Y podía pasar… no es raro que lo previsible termine ocurriendo en algún momento. Desde este mismo espacio hace tiempo describimos a Manuel Adorni con fuertes calificativos que iban desde soberbio, indolente y autoritario, hasta impostado, mentiroso, presuntuoso, notablemente falso y “posiblemente”, corrupto. Pues bien, además de confirmar todo lo anterior, en los últimos días nos enteramos que forma parte de la corrupción institucional de la nueva casta.

“Dime de que te ufanas y te diré de que careces”, es la síntesis que resume el alarde que hacía todo este tiempo el Vocero presidencial y Jefe de Gabinete de lo que él, precisamente, carece: honestidad, seriedad y decencia.

Con su voz monocorde y sentenciosa, de timbre alto y cortante, haciendo uso y abuso de la amenaza velada, el permanente “reto” a quien le pregunta o lo entrevista y la irremediable palabra con la cual cierra una conversación para evitar silencios incómodos o repreguntas, que es “Fin”, lo cual, además de ser un antipático signo de descortesía, demuestra que Adorni no está para el alto puesto que ocupa, sino más bien para el sillón de análisis de algún psiquiatra o un psicólogo; pero de ninguna manera puede ser la cara institucional de un gobierno.

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Su permanente forma de confrontar la corrupción kirchnerista con la administración de Mieli que dice representar, abrió una puerta peligrosa porque su enorme ego busca su validación permanente y entonces, el mismo Adorni se construyó una jaula de oro alrededor, donde las ínfulas del “Ser superior”, había logrado un montaje ficticio de aptitudes y valores de los cuales la mayoría carecen, excepto él (según Adorni) y el gobierno al que sirve.

Es una actitud típica de los arrogantes, presuntuosos o vanidosos que, como él, se sienten superiores, pero tienen los mismos o peores defectos y debilidades que aquellos a los cuales critica. Adorni resulta ser “un moralista de bragueta abierta”; un falso profeta que usa el cargo para pontificar sobre el deber ser, pero que olvida el “ser” de la manera más elemental y absoluta, en la frontera liminar entre un mundo discursivo y el práctico, donde Adorni demuestra que es uno más, es igual a todos los que pasaron por el poder, carece de los mismo valores y padece las mismas miserias y sucumbe a las mismas tentaciones de sentirse Rey en las pampas argentinas y con derecho de pernada.

No olvidemos que este hombre hasta el año 2023 deambulaba por los canales buscando un bolo, un espacio en los programas y fue Baby Etchecopar quien le dio trabajo y un lugar en América 24 y luego Viviana Canosa lo sentó a su lado para las columnas técnicas de economía. Cuando se enroló en LLA, pasó al plano “superior” y desde la vocería presidencial comenzó a mirar “de arriba” a sus otrora compañeros de trabajo y a ningunear a los periodistas acreditados con las mismas o peores actitudes que Gabriela Cerrutti.

A las cero hora, la carroza desaparece

Ahora Manuel Adorni enfrenta un volcán de acusaciones por corrupción, uso indebido de bienes públicos, es investigado por gastos incompatibles con sus ingresos y lo mejor que se puede escuchar del gobierno es que está bajo ataque por sus grandes logros políticos. Karina mandó una tropa de justificadores a los medios audio visuales para “explicar” lo que se explica por si mismo y no explicó Adorni cuando tuvo la primera oportunidad y/o lo hizo mal, de la misma manera que lo hizo José Luis Espert.

Espert fue otro personaje similar en términos de carácter y comportamiento arrogante, daba la impresión de ser un “impoluto” que traía en el bolsillo el estilete que mataría a los corruptos, oportunistas y aprovechadores que desangraron la Argentina de los últimos 20 años, sin embargo, bastó que aparecieran sus amistades criminales, los cheques narcos que endulzaron su campaña política, como sucedió con Cristina a la que denostó desde el pedestal de la soberbia y el discurso de un anti casta simulado y finalmente afloró el “traspié” que sobrevino por su relación con el narco Federico Andrés Machado quien sostenía con millones de dólares la llegada de este delincuente al gobierno, quw en su momento hasta lo consideró un potencial Ministro de Economía.

Mi papá diría “el pez por la boca muere” valiosa metáfora para describir a estas anomalías políticas que pregonan decencia en sus discursos y en la práctica son iguales o peores a aquellos que critican.

Hoy Adorni está de adorno en el gobierno nacional. Es un contrapeso tan grande para Milei que sostenerlo, como hace su hermana, le significa una reducción drástica en la imagen positiva del presidente. Pero si miramos al lado de nuestra casa, en Santa Cruz tenemos un Libertario que no puede explicar su patrimonio, fue denunciado por varios delitos graves y aún así, permanece dentro de LLA como “referente” y “armador” de una “alternativa política” para la provincia.

Sin duda en discurso “anti casta” del gobierno, el cual nunca creímos y siempre nos expresamos al respecto, ha sido un engaño más de la clase política argentina que como Adorni, Espert y muchos más de la fauna autóctona nacional y provincial, expresan lo que la gente quiere escuchar y cuando son descubiertos en sus propios pecados capitales, quedan despojados de soberbia y poder, transformando la carroza en calabaza en cuestión de minutos y haciendo doble daño al espacio político en el que se insertan y/o dicen representar. Y eso sería lo de menos, el problema es que no los expulsan del círculo del poder y que el único perjudicado es el votante que en algún momento creyó que algo distinto podía venir. (Agencia OPI Santa Cruz)