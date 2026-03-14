Emmanuel Macron ofrece París para negociar la paz regional

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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, exigió formalmente al gobierno de Israel detener sus ataques masivos y abandonar cualquier ofensiva a gran escala para iniciar conversaciones directas con el Líbano. A través de un mensaje difundido en la red social X, el mandatario destacó que el ejecutivo libanés manifestó su plena disposición para negociar. Ante este escenario, planteó que la administración israelí debe aprovechar esta oportunidad diplomática para alcanzar un alto el fuego, frente a la amenaza de una incursión terrestre inminente de las tropas de Tel Aviv y el desplazamiento masivo de civiles.

La intervención del jefe de Estado francés busca posicionar a su país como una pieza central para destrabar el conflicto y recuperar el protagonismo en su antigua zona de influencia. En este sentido, Macron anunció que Francia está dispuesta a facilitar el desarrollo de las conversaciones bilaterales ofreciendo a París como sede para los encuentros. Simultáneamente, el mandatario emitió una dura advertencia a la milicia Hezbolá, exigiéndole que detenga de inmediato lo que definió como una escalada temeraria en la región.

El pronunciamiento del gobierno francés se produce en un contexto de extrema gravedad humanitaria, donde Macron consideró imperativo hacer todo lo posible para evitar que el Líbano se hunda en el caos. Según los reportes oficiales del Ministerio de Salud libanés, la crisis ya contabilizó un saldo de al menos setecientas setenta y tres víctimas fatales desde el inicio de las operaciones militares cruzadas. La urgencia del pedido diplomático responde a este deterioro acelerado de las condiciones de seguridad en el territorio afectado.

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La exigencia de un cese al fuego inmediato cobró mayor relevancia tras confirmarse los detalles de un reciente ataque perpetrado por las fuerzas israelíes que alcanzó de forma directa un centro sanitario. De acuerdo con los informes oficiales emitidos en la zona, este bombardeo provocó la muerte de al menos doce miembros del personal médico que prestaba servicios en las instalaciones. El suceso profundizó la crisis y acentuó el reclamo internacional para frenar las acciones militares en el terreno. (Agencia OPI Santa Cruz)