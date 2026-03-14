Fuerte alerta de Alfredo Cornejo desde el Argentina Week

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El Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, llevó su visión económica a Nueva York. Participó del foro Argentina Week y dejó un mensaje contundente sobre el rumbo del país. Anticipó un crecimiento asimétrico y advirtió que las tensiones sociales subirán pronto.

El mandatario aseguró en una entrevista con el diario La Nación que la economía va a crujir en 2026. Explicó que el modelo actual exige una gestión constante y coordinada para sostenerse en el tiempo y evitar un colapso.

Los datos que maneja el radicalismo mendocino muestran un panorama desigual. Alfredo Cornejo detalló que el país podría crecer un 4%, pero advirtió que ese salto lo impulsarán sectores muy concentrados.

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Mencionó a Vaca Muerta y a la pampa húmeda como los únicos motores de ese despegue. Lo cierto es que estas áreas productivas no benefician a todas las provincias por igual y profundizan la disparidad regional en el reparto de recursos.

El dato clave es que el entusiasmo de los mercados en el exterior no garantiza la llegada de dólares frescos. El titular del ejecutivo provincial admitió que el proceso de inversión real todavía requiere un período largo de maduración.

Sobre el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido popularmente como RIGI, el funcionario reconoció su utilidad temporal. Afirmó que brinda seguridad jurídica inicial pero resulta insuficiente para radicar capitales extranjeros a largo plazo.

Y es que los sectores minero y petrolero demandan reglas claras que superen las próximas barreras electorales. El gobierno nacional debe demostrar un cambio de rumbo definitivo para alejar los fantasmas de inestabilidad política.

El líder mendocino reclamó mayor fortaleza política al oficialismo y pidió cuidar a los aliados legislativos. Exigió evitar los errores del pasado y recordó cómo fracasó el proyecto de Macri durante el año 2018. Por su parte, el sector privado también deberá ejecutar su propia reconversión estructural. (Agencia OPI Santa Cruz)