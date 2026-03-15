ANSES ajusta la jubilación mínima a 380 mil pesos por la inflación de febrero

El impacto del índice de precios al consumidor de febrero fijó la jubilación mínima de abril en 380.286,25 pesos. El Indec ratificó un avance del 2,9%, cifra que acciona el esquema de movilidad vigente y determina el volumen de fondos que el Estado deberá destinar al pago de haberes con dos meses de rezago.
Bajo la estructura del Decreto 274/2024, el gobierno sepultó la actualización trimestral para acoplar el gasto previsional a la inflación mensual. La ANSES deberá aplicar este porcentaje sobre toda la escala de pagos correspondientes al mes de marzo.
El piso real de los ingresos dependerá de la discrecionalidad oficial. Si el Poder Ejecutivo decide sostener el pago del bono extraordinario de 70.000 pesos, la mínima escalará hasta los 450.286,25 pesos.
El desglose de las prestaciones para el cuarto mes del año
La aplicación estricta del índice inflacionario sobre el universo de asistencia social arroja la siguiente proyección de erogaciones para las arcas públicas
- Pensión Universal para el Adulto Mayor en 304.243,19 pesos
- Pensión no Contributiva en 266.170,81 pesos
- Pensión para Madre de siete hijos en 380.312,63 pesos
- Asignación Universal por Hijo en 136.653,44 pesos
El cronograma oficial aún aguarda publicación, al igual que la firma que confirme la continuidad del bono, única barrera financiera que sostiene el actual esquema de los sectores de menores ingresos. (Agencia OPI Santa Cruz)
Mauricio Macri al igual que el exotropio q. e. p. NO d., su mafiosa esposa, Cristina Kirchner, la babosa rastrea de Alberto Fernández y el panqueque vende humo de Sergio Massa fueron con los jubilados unos hijos de malas madres patinadoras de la zona roja
En el tiempo que lleva la presidencia de Javier Milei, los superó ampliamente es un hijo de re mil pu tas
Y LO DEL BONO OTRA INFAME MENTIRA, A MI ME PAGAN LA MÍNIMA Y NUNCA ME PAGARON EL BONO
Los jubilados tienen que recordar y NO VOLVER A VOTARLO ni estando en pedo
Cuando EVITA lanzó la Declaración de los Derechos de la Ancianidad, en el Ministerio de Trabajo dijo “Ellos, hoy, como las mayorías productoras de ayer, sólo conocían el sabor de las migajas que dejaba sobre la tierra el perenne banquete de los poderosos ensoberbecidos y olvidados de Dios y de sus hermanos productores” 28 de agosto de 1948