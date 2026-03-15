ANSES ajusta la jubilación mínima a 380 mil pesos por la inflación de febrero

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El impacto del índice de precios al consumidor de febrero fijó la jubilación mínima de abril en 380.286,25 pesos. El Indec ratificó un avance del 2,9%, cifra que acciona el esquema de movilidad vigente y determina el volumen de fondos que el Estado deberá destinar al pago de haberes con dos meses de rezago.

Bajo la estructura del Decreto 274/2024, el gobierno sepultó la actualización trimestral para acoplar el gasto previsional a la inflación mensual. La ANSES deberá aplicar este porcentaje sobre toda la escala de pagos correspondientes al mes de marzo.

El piso real de los ingresos dependerá de la discrecionalidad oficial. Si el Poder Ejecutivo decide sostener el pago del bono extraordinario de 70.000 pesos, la mínima escalará hasta los 450.286,25 pesos.

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El desglose de las prestaciones para el cuarto mes del año

La aplicación estricta del índice inflacionario sobre el universo de asistencia social arroja la siguiente proyección de erogaciones para las arcas públicas

Pensión Universal para el Adulto Mayor en 304.243,19 pesos

Pensión no Contributiva en 266.170,81 pesos

Pensión para Madre de siete hijos en 380.312,63 pesos

Asignación Universal por Hijo en 136.653,44 pesos

El cronograma oficial aún aguarda publicación, al igual que la firma que confirme la continuidad del bono, única barrera financiera que sostiene el actual esquema de los sectores de menores ingresos. (Agencia OPI Santa Cruz)