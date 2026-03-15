Aplican nuevas tasas en el Aeropuerto de Ushuaia

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(Ushuaia – OPI TdF) – El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) aprobó un nuevo cuadro tarifario para el Aeropuerto Internacional Malvinas Argentinas de Ushuaia para aplicar un incremento en la Tasa de Uso de Aerostación (TUA) para los vuelos de cabotaje.

Según lo dispuesto en la Resolución 4/2026, el valor de la TUA para vuelos nacionales quedó establecido en $15.660 por pasajero embarcado.

El nuevo monto será exigible para los pasajes emitidos a partir del 1° de abril de 2026 y se gestó a pedido de la concesionaria London Supply.

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El ORSNA indicó que la medida no se limita únicamente a la TUA de cabotaje, sino que también contempla actualizaciones en el resto de las tasas aeroportuarias, como las de aterrizaje, estacionamiento de aeronaves y la TUA internacional, aplicables tanto a vuelos regulares y no regulares como a la aviación privada. (Agencia OPI Tierra del Fuego)