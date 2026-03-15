Milei respaldó a Trump y atacó a la gestión de Pedro Sánchez

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El Presidente Javier Milei clausuró el sábado el Madrid Economic Forum en la capital de España. Allí lanzó fuertes cuestionamientos contra el Presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Lo cierto es que el mandatario ratificó su alineamiento geopolítico con Estados Unidos y respaldó a Donald Trump.

El líder libertario ingresó al escenario del Palacio de Vistalegre bajo el ritmo de La Renga. Durante su alocución titulada “La moral como política de Estado” fulminó al socialismo del siglo XXI. Milei tildó de impresentable a Sánchez y aseguró que un Banco Central bajo su mando causaría un desastre mayor al de Argentina.

El dato clave es que el público abucheó al mandatario español y el líder de La Libertad Avanza aprovechó para ironizar sobre supuestas coimas y saunas. Y es que el discurso también incluyó elogios para el Presidente de Estados Unidos. Agradeció a Trump por combatir al socialismo y vaticinó una pronta caída del régimen en Cuba.

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Sin embargo la agenda incluyó dardos contra el empresariado nacional. Milei renovó sus críticas hacia Paolo Rocca de Techint y Javier Madanes Quintanilla de Fate. A este último lo calificó como un extorsionador prebendario que busca mantener a Argentina como el país más cerrado del mundo.

El mandatario defendió la apertura económica frente a empresarios que buscan cazar en el zoológico. Además comparó al socialismo con el kirchnerismo y recomendó a los asistentes cuidar sus bolsillos de los referentes de izquierda. Más temprano el Presidente mantuvo encuentros con el Presidente de Vox, Santiago Abascal, y el economista Jesús Huerta de Soto.

También conversó con el empresario Martín Varsavsky y su esposa Nina. El titular del Ejecutivo regresará a Argentina el domingo por la mañana. El cronograma oficial marca que el lunes a las 16 visitará la Bolsa de Comercio en la provincia de Córdoba.

Allí tomarán la palabra Manuel Tagle, Presidente de la entidad, y Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur. Milei viajará junto a su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. El gesto busca respaldar al funcionario tras el escándalo por el viaje de la esposa de Adorni en el avión presidencial hacia Nueva York. (Agencia OPI Santa Cruz)