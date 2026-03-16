Comodoro proyecta alertas tras el colapso en Cerro Hermitte

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(Comodoro Rivadavia – OPI Chubut) – El Ejecutivo municipal de Comodoro Rivadavia, encabezado por el intendente Othar Macharashvili, dispuso la implementación de un sistema de alerta temprana en el Cerro Hermitte luego del deslizamiento de tierra que forzó la evacuación de familias en el área. La medida de monitoreo, estructurada junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y las consultoras privadas IATASA y SRK, evidencia la necesidad de la administración de auditar el comportamiento de los taludes críticos de la ciudad con posterioridad al colapso del terreno.

Fernando Ostoich, secretario de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, reconoció que la Municipalidad evalúa actualmente las tecnologías necesarias para otorgar previsibilidad frente a contingencias climáticas como las precipitaciones. Al referirse a las familias evacuadas, el funcionario declaró: “La instrucción del intendente es trabajar con la mayor celeridad posible, pero basándonos en análisis técnicos que nos permitan tomar las decisiones correctas para garantizar la seguridad de las personas y sus viviendas”.

La incorporación del sector científico y privado al diseño de políticas de contingencia fue detallada por Rubén Zárate, presidente de la Agencia Comodoro Conocimiento. La integración de los datos aportados por la universidad y las firmas consultoras tiene como objetivo fundamentar la toma de decisiones municipales en la gestión de riesgos, con la intención oficial de ampliar la vigilancia tecnológica desde el epicentro del último deslizamiento hacia otros puntos vulnerables de la geografía urbana comodorense.

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El cronograma establecido por el Estado municipal fragmenta las respuestas en dos etapas diferenciadas. En el corto plazo, el municipio prevé anunciar medidas preventivas que omiten la verificación estructural del terreno. En paralelo, la formulación de las soluciones definitivas para garantizar la estabilidad de los suelos y la seguridad habitacional quedó supeditada a un estudio técnico integral, un proceso que postergará las acciones de fondo durante los próximos tres meses. (Agencia OPI Chubut)