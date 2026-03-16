Datos oficiales exponen la crisis laboral profunda de la Patagonia

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(Ushuaia – OPI TdF) – La provincia de Tierra del Fuego atraviesa una crisis laboral severa que erosiona al empleo asalariado privado formal. Los datos oficiales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación confirman este escenario de pérdida sistemática. El reporte revela una baja interanual del 5,7% al cierre de diciembre de 2025.

La jurisdicción apenas retuvo 34.800 puestos de trabajo en empresas privadas al finalizar el año pasado. La cifra contrasta violentamente con los 36.900 empleos que el organismo nacional contabilizó durante el mismo mes de 2024. Estos números fríos exponen la destrucción de más de dos mil puestos laborales en apenas doce meses.

El panorama estadístico ubica a Tierra del Fuego como la tercera jurisdicción argentina con mayor contracción interanual de empleo privado formal. Solo la superan otras dos provincias con caídas aún más pronunciadas. Santa Cruz lidera el retroceso con un 10,5%, seguida por Chubut con una baja del 6,4%.

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Lo cierto es que la debacle fueguina supera ampliamente la media de todo el país. A nivel nacional, el empleo asalariado privado marcó una disminución interanual de apenas el 1,4%. Esta brecha expone la vulnerabilidad específica del mercado laboral en el extremo sur frente a la recesión económica.

El reporte oficial muestra que los números de diciembre registraron una levísima variación mensual desestacionalizada positiva del 0,1% respecto de noviembre. Sin embargo, este repunte mínimo ocurre tras meses ininterrumpidos de retrocesos. El dato estadístico mensual no logra revertir la tendencia destructiva que castigó al mercado laboral durante gran parte del año.

El análisis sectorial del organismo nacional detalla las ramas de actividad que sufrieron el mayor impacto. La industria manufacturera y la explotación de minas y canteras encabezan la expulsión de trabajadores durante 2025. A estas áreas productivas le siguen la intermediación financiera y segmentos de servicios.

El dato clave surge al expandir la ventana temporal del análisis hasta noviembre de 2023. Al medir el descenso acumulado desde esa fecha hasta diciembre de 2025, la caída del empleo en Tierra del Fuego alcanza un 10,5%.

Esta reducción porcentual representa un golpe severo a la matriz productiva local. La estadística refleja la pérdida absoluta de 4.007 puestos de trabajo formales dentro del sector privado. La provincia vació esta porción de su fuerza laboral en poco más de dos años.

Este resultado arrastra a Tierra del Fuego a la cima de las jurisdicciones más golpeadas del país en el largo plazo. Nuevamente Santa Cruz encabeza la tabla con un retroceso catastrófico del 16,2% en el mismo período. La Rioja ocupa el segundo lugar con una disminución del 13,6%.

Y es que la comparativa nacional vuelve a dejar en desventaja al territorio patagónico. Todo el país perdió 200.941 puestos de trabajo registrados entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025, lo que marca una caída del 3,2%. Las estadísticas confirman que la Patagonia concentra actualmente las mayores contracciones del empleo privado en toda la Argentina. (Agencia OPI Tierra del Fuego)