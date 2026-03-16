Intendente de Río Turbio pidió diálogo con gobierno provincial

- Publicidad -

El intendente de Río Turbio, Darío Menna pidió diálogo institucional con el gobierno provincial y reconoció que se retomaron conversaciones con funcionarios de la administración que conduce Claudio Vidal sobre la crítica situación económica que atraviesa el municipio y la provincia.

Además, Menna reconoció que se incrementó la demanda social de familias que deben ser asistidas por módulos alimentarios por lo que reclamó mayor articulación institucional.

El municipio asiste actualmente a más de 350 familias con módulos alimentarios financiados con fondos propios.

- Publicidad -

El intendente sostuvo que el municipio afronta un déficit mensual de entre 100 a 120 millones de pesos para afrontar sólo la masa salarial y lo vinculó a la fuerte caída del consumo, la disminución de la recaudación propia y la caída real de la coparticipación. (Agencia OPI Santa Cruz)