Buscan declarar a Tierra del Fuego como provincia aerodependiente

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El bloque político Somos Fueguinos ingresó a la Legislatura un proyecto de ley para declarar a Tierra del Fuego bajo la categoría de provincia aerodependiente. El legislador Von Der Thusen oficializó la iniciativa el 4 de marzo, buscando obtener tarifas preferenciales y sumar más frecuencias aéreas para la ciudad de Río Grande.

La medida habilita al Poder Ejecutivo provincial y a los representantes en el Congreso de la Nación a diseñar herramientas legales sobre el transporte. El objetivo principal apunta a conseguir mayor regularidad en los vuelos que conectan la zona norte de la jurisdicción insular con el territorio continental.

Los fundamentos del texto detallan la urgencia de resolver la movilidad de los habitantes de la provincia. Los motivos que empujan a los residentes a viajar incluyen requerimientos de empleo, educación, asuntos familiares y tratamientos de salud impostergables.

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Las tarifas vigentes exigen un abordaje legislativo especial frente a la imposibilidad de utilizar vías de transporte terrestre rápidas. La propuesta exige fijar un descuento del 50% sobre el costo actual de los pasajes aéreos exclusivamente para los residentes permanentes de la provincia.

Von Der Thusen basó su reclamo en el derecho constitucional de libre tránsito por el territorio argentino. El proyecto subraya que la condición insular de Tierra del Fuego, al figurar como la única provincia separada geográficamente del país, impone severas complicaciones para garantizar este derecho.

Lo cierto es que la vía aérea resulta la opción más ágil, pero los altos costos y la irregularidad del servicio bloquean su accesibilidad operativa. El legislador remarcó que la zona norte cuenta con escasos arribos semanales, obligando a las autoridades a gestionar un incremento de rutas operativas para Río Grande.

El sistema sanitario provincial atraviesa una crisis estructural profunda, según se desprende de la información oficial anexada. Los datos exponen la falta de personal médico especializado y la escasez de equipamiento técnico para elaborar estudios diagnósticos específicos.

Esta deficiencia sanitaria fuerza a los pacientes a trasladarse hacia otras ciudades del país para acceder a tratamientos complejos. Las derivaciones médicas agravan el cuadro económico de las familias que deben costear traslados aéreos a precios de mercado sin ningún tipo de asistencia estatal.

El proyecto de Somos Fueguinos también evalúa las modificaciones que el Gobierno nacional ejecutó sobre el mercado aerocomercial argentino durante los últimos dos años. Las nuevas normativas habilitan ventanas legales inéditas para negociar beneficios directos destinados a los pasajeros de Tierra del Fuego.

El dato clave radica en la reforma que la administración central aplicó sobre el Código Aeronáutico. El nuevo articulado elimina la reserva de cabotaje exclusiva para empresas de capitales argentinos y permite que aerolíneas de origen extranjero embarquen pasajeros dentro de las fronteras nacionales.

Von Der Thusen argumenta que la instalación de nuevas firmas internacionales en el país representa una oportunidad estratégica. Las autoridades del gobierno provincial podrían utilizar esta apertura para engrosar la grilla de vuelos destinados a la zona norte de la isla.

El expediente también rescata el reconocimiento de la actividad aeronáutica civil aerocomercial como servicio esencial. Si bien el Ejecutivo nacional aún no reglamentó este punto específico, la normativa garantiza jurídicamente la conectividad de las regiones remotas sin alternativas de comunicación eficientes.

Y es que el proyecto puntualiza un giro drástico en la política de aportes del Poder Ejecutivo Nacional. La legislación aeronáutica anterior permitía al Estado otorgar subsidios exclusivamente a las empresas transportistas que operaban rutas consideradas de interés general para la Nación.

Sin embargo, la reciente modificación legal faculta a la órbita nacional a subvencionar directamente a los usuarios y ya no a las compañías aéreas. Este cambio en las reglas de juego sustenta jurídicamente el pedido legislativo para instrumentar una tarifa subvencionada permanente en la provincia de Tierra del Fuego. (Agencia OPI Tierra del Fuego)