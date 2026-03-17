Entre Ríos exige mudar la refinería uruguaya de Paysandú

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Entre Ríos bloqueó de lleno el desarrollo del nuevo polo petroquímico oriental. Rogelio Frigerio dictaminó la reubicación obligatoria de la refinería de combustibles sintéticos planificada para la costa de Paysandú.

El jefe del Estado provincial disparó munición gruesa ayer desde la ciudad de Colón al comparar el proyecto con Botnia. La máxima autoridad entrerriana cerró la puerta a cualquier iniciativa que perjudique el medio ambiente local.

Los funcionarios del gabinete provincial mantuvieron línea directa con autoridades de Uruguay para manifestar el rechazo institucional. Las advertencias oficiales comenzaron a gestarse desde el primer día de la actual administración.

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La diplomacia logró incorporar el territorio de Colón en el texto del estudio de impacto ambiental obligatorio para la obra. Los equipos técnicos de la provincia auditarán cada foja de ese documento para establecer las medidas legales correspondientes.

La gobernación sostiene su plan de acción para defender de manera irrestricta los recursos propios de la provincia. (Agencia OPI Santa Cruz)