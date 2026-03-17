Revés judicial para Lázaro Báez por millonaria evasión

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La Corte Suprema emitió hoy un fallo adverso para el empresario Lázaro Báez y su firma Austral Construcciones SA. El tribunal supremo frenó en seco un intento de la defensa para anular una investigación penal por evasión impositiva y previsional.

Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti firmaron la resolución denegatoria. El trío de jueces argumentó una falla procesal debido a que la presentación eludía atacar una sentencia definitiva.

El recurso de queja perseguía la extinción total de la acción penal contra el titular de la compañía. Los representantes legales esgrimieron un supuesto pago de 600 millones de pesos efectuado durante el juicio de quiebra judicial.

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Tanto la fiscalía como la querella atacaron frontalmente esa propuesta de arreglo en los tribunales. Argumentaron la imposibilidad de aplicar una reparación integral en delitos tributarios y objetaron las condiciones del pago esgrimido.

La propia AFIP intervino para invalidar el argumento financiero de los defensores corporativos. El ente recaudador aclaró el carácter condicional de las transferencias e impidió su uso como cancelación directa de la deuda impositiva.

Austral Construcciones en Río Gallegos – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Los síndicos del concurso validaron la postura del fisco nacional ante los estrados judiciales competentes. Señalaron que los montos transferidos ignoraban por completo los créditos otorgados a la entidad recaudadora estatal.

La empresa omitió formalizar un avenimiento o allanamiento legal ante las autoridades de control. Toda la disputa por las millonarias obligaciones tributarias persiste en el Tribunal Fiscal de la Nación.

El Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 ya ostentaba una postura rígida frente al comportamiento administrativo de la empresa. Esos magistrados tacharon el proceso como complejo y definieron la oferta de pago como una simple movida unilateral del marco concursal.

Aquel fallo de primera instancia expuso la total debilidad de los 600 millones de pesos ofrecidos al fisco. Los jueces tildaron esa suma como un monto histórico incapaz de cubrir los valores actualizados de la deuda real de la constructora.

Finalmente la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el rechazo absoluto al planteo del empresario. Todo el recorrido judicial concluyó con la reciente negativa de la máxima autoridad de justicia al recurso extraordinario. (Agencia OPI Santa Cruz)