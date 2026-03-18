La Corte Suprema dejó firme el proceso contra Julio De Vido

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La Corte Suprema bloqueó una maniobra defensiva del ex ministro Julio De Vido. Los magistrados rechazaron un planteo para esquivar un expediente por presunto fraude estatal con fondos públicos.

La justicia investiga el armado del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre. El expediente rastrea sobreprecios por más de 300 millones de pesos en la adjudicación y ejecución de la obra pública.

El máximo tribunal argumentó que el recurso del ex funcionario omitía atacar una sentencia definitiva. La defensa pretendía voltear un procesamiento que dictó previamente la Cámara Federal.

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De acuerdo a los datos analizados, los tribunales abrieron esta causa en el año 2016. Los investigadores detectaron irregularidades graves en los convenios entre el Ministerio de Planificación y la Universidad de San Martín (Unsam).

El Juzgado Federal 11 procesó en marzo de 2024 a ex funcionarios, empresarios y autoridades universitarias. Estas personas manejaban las obras, los laboratorios y toda la producción audiovisual del multimillonario proyecto.

La Cámara Federal ratificó esas medidas judiciales y revocó un sobreseimiento previo que favorecía a Julio De Vido. Los camaristas encontraron pruebas contundentes contra el ex titular de la cartera de planificación.

El dato clave apunta a la firma de adendas para modificar contratos y ampliar el presupuesto original. Los funcionarios y particulares involucrados generaron un enorme perjuicio al Estado nacional.

Los abogados apelaron la medida, pero la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rumbo del expediente. Finalmente el recurso extraordinario en queja fracasó ante los jueces de la Corte Suprema. (Agencia OPI Santa Cruz)