Marco Rubio rechaza las reformas económicas de Cuba por insuficientes

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El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio sostuvo este martes desde el Despacho Oval en Washington que las recientes reformas económicas anunciadas por Cuba no constituyen un cambio lo suficientemente drástico para reparar una economía fallida. En el marco de las actuales conversaciones bilaterales, el funcionario designado por el presidente Donald Trump para conducir el diálogo con el país caribeño desestimó el impacto real de las medidas presentadas por la administración de Miguel Díaz-Canel.

El gobierno cubano confirmó este lunes una disposición que permitirá a sus ciudadanos en el exterior invertir en empresas privadas dentro de la isla. Esta flexibilización incluye además la participación de grandes inversores enfocados especialmente en infraestructuras de sectores considerados prioritarios como el turístico la minería y el energético. Ante estos anuncios la respuesta de la diplomacia estadounidense fue tajante al advertir que Cuba posee un sistema político y gubernamental disfuncional que no logrará solucionar sus problemas estructurales con estas decisiones limitadas.

El reclamo histórico de La Habana por la flexibilización del embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla desde hace más de sesenta años fue abordado por el político cubano-estadounidense durante su intervención ante la prensa. Rubio condicionó cualquier modificación de esta medida restrictiva a un cambio político interno al asegurar que la economía cubana solo logró sobrevivir en el pasado gracias a los subsidios internacionales provenientes primero de la Unión Soviética y posteriormente de Venezuela.

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La ausencia actual de dichos subsidios extranjeros empujó a la nación caribeña a una situación económica muy complicada según el diagnóstico del secretario de Estado. De acuerdo con la información el representante de Washington concluyó que las personas al mando en Cuba no saben cómo solucionar la crisis generalizada por lo que estableció la necesidad de que nuevas figuras asuman el liderazgo para generar verdaderas transformaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)