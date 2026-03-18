Secuestraron más de 70 ejemplares de Salmón Chinook en El Chaltén

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Integrantes del Consejo Agrario Provincial junto a efectivos de Gendarmería Nacional realizaron un control sorpresa en la zona de El Chaltén y Lago del Desierto donde secuestraron más de 70 ejemplares de Salmón Chinook que fueron capturados sin cumplir con la reglamentación vigente de pesca deportiva.

Durante el procedimiento se encontraron ejemplares en cajas de camioneta de los pescadores quienes efectuaron la pesca utilizando arpones, elementos prohibidos por el reglamento de Santa Cruz.

Cada ejemplar tenía un peso promedio de 15 kilos, la norma vigente restringe las capturas pese a ser una especie invasora.

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“No vienen a hacer pesca deportiva. Hacen mucho daño” aseguró el referente de El Chaltén del Consejo Agrario Provincial, Carlos Velarde.

Las piezas secuestradas son destruidas mediante el protocolo de actuación para este tipo de procedimientos. (Agencia OPI Santa Cruz)