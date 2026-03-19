Pericias en caso $LIBRA exponen gastos de Mauricio Novelli

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Nuevas pruebas complican la situación de Mauricio Novelli en la investigación judicial por el token $LIBRA. El peritaje de un teléfono celular expuso los movimientos del empresario en la previa del lanzamiento. El sospechoso intentó realizar compras de lujo y manejó dinero en efectivo.

El empresario buscó adquirir un reloj suizo de 45.000 dólares el día anterior al inicio de las operaciones de la criptomoneda. Mauricio Novelli también realizó consultas por relojes Rolex bajo la condición de no registrar facturas. Lo cierto es que el investigado operaba con una lógica de inmediatez y altos costos.

Los registros analizados por la justicia indican que Mauricio Novelli proyectaba gastos en propiedades y oficinas. El empresario utilizaba grandes sumas de dinero físico para asegurar operaciones rápidas en el mercado inmobiliario. El dato clave es que estos movimientos se produjeron justo antes del escándalo financiero.

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Tras el desplome de $LIBRA, el empresario cambió su estructura de gastos para priorizar la seguridad personal. Mauricio Novelli contrató custodia privada y armó un equipo técnico de abogados y asesores legales. Sin embargo, las denuncias en la justicia ya habían comenzado a acumularse en el expediente oficial.

Los peritos judiciales aportaron esta información al material recuperado para determinar responsabilidades en la caída del token. La investigación continúa sumando elementos sobre la trama detrás de la empresa de Mauricio Novelli. La justicia analiza la relación entre los gastos de lujo y el destino de los fondos del proyecto. (Agencia OPI Santa Cruz)