Río Gallegos alcanzó una tasa de desocupación del 9,5%, superior a la media nacional

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) informó el registro de la tasa de desocupación en todo el país donde en Río Gallegos se ubicó en el 9,5%, muy por encima de la media nacional del 7,5%.
La capital de Santa Cruz se ubica por encima del promedio para la región Patagónica que fue del 4,8%.
A nivel regional, la Patagonia continúa mostrando números más favorables en comparación con otras zonas del país.
La tasa de desocupación en los centros urbanos relevados por el INDEC da cuenta que en Río Gallegos se registró el 9,5%, en Ushuaia – Río Grande 6,6%; Rawson – Trelew, 5,4% y; Viedma – C. Patagones, 1,3%.
En tanto, se indicó que en Río Gallegos se registró un 18,2% de las personas ocupadas busca activamente otro empleo.
La tasa de subocupación en la ciudad capital se ubicó en el 4,9%, donde el 4,4% corresponde a subocupados demandantes. (Agencia OPI Santa Cruz)