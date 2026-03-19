Río Gallegos alcanzó una tasa de desocupación del 9,5%, superior a la media nacional

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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) informó el registro de la tasa de desocupación en todo el país donde en Río Gallegos se ubicó en el 9,5%, muy por encima de la media nacional del 7,5%.

La capital de Santa Cruz se ubica por encima del promedio para la región Patagónica que fue del 4,8%.

A nivel regional, la Patagonia continúa mostrando números más favorables en comparación con otras zonas del país.

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La tasa de desocupación en los centros urbanos relevados por el INDEC da cuenta que en Río Gallegos se registró el 9,5%, en Ushuaia – Río Grande 6,6%; Rawson – Trelew, 5,4% y; Viedma – C. Patagones, 1,3%.

En tanto, se indicó que en Río Gallegos se registró un 18,2% de las personas ocupadas busca activamente otro empleo.

La tasa de subocupación en la ciudad capital se ubicó en el 4,9%, donde el 4,4% corresponde a subocupados demandantes. (Agencia OPI Santa Cruz)