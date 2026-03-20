Alberto Fernández critica a Adorni por su patrimonio y moral

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El ex presidente Alberto Fernández cuestionó la integridad administrativa del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, durante una entrevista en Splendid AM990. El ex mandatario calificó como una actitud muy cruel la forma en que el funcionario nacional juzga a los demás integrantes del arco político.

Las declaraciones, señalan que el pregón moral de Manuel Adorni se vuelve en su contra ante cualquier desliz de gestión. Alberto Fernández puso el foco técnico en una propiedad ubicada en un country que el funcionario nacional omitió declarar.

La administración de los recursos públicos también formó parte de la crítica sobre la reciente gira oficial a Estados Unidos. El ex presidente tildó de estupidez el argumento del costo marginal cero que utiliza el gobierno para justificar el traslado de familiares en unidades aéreas del Estado.

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Respecto a la estructura de poder, Alberto Fernández sostuvo que hoy gobierna un representante de las corporaciones y no del pueblo. También defendió su postura sobre la denuncia por la deuda de 57 mil millones de dólares que Mauricio Macri contrajo durante su mandato presidencial. (Agencia OPI Santa Cruz)