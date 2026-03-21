Octava suba del precio del combustible en marzo

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Este sábado la principal expendedora de combustible del país YPF volvió a subir el precio de los combustibles y en Río Gallegos el litro de nafta súper alcanzó los 1694 pesos.

Es la octava suba que se registra en el mes de marzo tras el impacto del valor internacional del crudo, que tuvo una escalada por el conflicto en Medio Oriente con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la escalada de ataques que se produjo en el Estrecho de Ormuz donde transita casi un cuarto del comercio internacional de petróleo y GNL.

El miércoles 18 de marzo se había provocado el séptimo aumento en 20 días donde el precio de la nafta súper se ubicó en los 1.652 pesos por litro y este sábado ya alcanzó los 1.694 pesos, un 2,54% de aumento.

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En la nafta Infinia se registró un incremento desde los 1.949 a los 2.004 pesos por litro y la Infinia Diésel trepó de los 2.142 a los 2.221 pesos por litro, con el mayor impacto de suba alcanzando el 3,68%.

Según un relevamiento que muestra el impacto de las subas desde el 1° de marzo señala que la nafta súper aumentó un 16,2% en lo que va del mes, mientras que la premium subió un 11,7%, y el gasoil premium un 12,1%. (Agencia OPI Santa Cruz)