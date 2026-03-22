Allanaron la AFA por presunto lavado de activos

- Publicidad -

El titular de la Justicia Federal de Campana, el magistrado Adrián González Charvay, ordenó este viernes múltiples allanamientos en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Los efectivos irrumpieron en el predio de Ezeiza y en el emblemático edificio de la calle Viamonte para buscar pruebas materiales del desfalco.

La manda judicial apunta a desentrañar un presunto esquema de defraudación y lavado de activos operado desde la propia cúpula directiva. Y es que el empresario teatral y alto dirigente deportivo Javier Faroni figura como el principal sospechoso de esta cuestionable trama administrativa.

El expediente señala irregularidades graves en las concesiones otorgadas para erigir el nuevo centro de entrenamiento ubicado en la zona norte del Gran Buenos Aires. Específicamente la investigación castiga los oscuros manejos de los fondos destinados a la infraestructura del complejo en Pilar.

- Publicidad -

Los peritos retiraron abundante documentación comercial, balances contables, soportes digitales y pesados bibliatos. Los investigadores buscan probar que el dirigente direccionó beneficios económicos hacia sus propias empresas mediante contratos espurios con la entidad madre del fútbol.

De acuerdo a los datos analizados, la fiscalía sostiene la teoría de una triangulación de fondos sistemática entre los negocios privados del involucrado y la administración de los recursos institucionales. Actualmente un estricto secreto de sumario protege los detalles más sensibles de la causa judicial.

Durante las próximas semanas el ministerio público cruzará los datos patrimoniales recolectados para definir la situación procesal de todos los involucrados. El dato clave es el rol exacto que jugaron las diversas sociedades vinculadas al empresario para apoderarse del presupuesto de estas obras. (Agencia OPI Santa Cruz)