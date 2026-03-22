El fiscal Taiano justificó las graves demoras en la causa $Libra

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El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Número 8, el fiscal Eduardo Taiano, responsabilizó a sus superiores por frenar la causa $Libra. El funcionario emitió un comunicado para defenderse de las críticas emitidas por la querella y los defensores de las víctimas. Y es que el investigador culpó al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal.

El magistrado detalló que el sumario administrativo, bajo la nomenclatura Res PER 171/2026, entorpeció irremediablemente el expediente. Los legisladores de la Comisión Libra de la Cámara de Diputados amenazaron previamente con denunciar al investigador por dilatar las actuaciones procesales. Sin embargo el representante del ministerio público rechazó las acusaciones e intentó explicar el circuito de los informes técnicos.

De acuerdo a los datos analizados el magistrado derivó los dispositivos secuestrados a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). El organismo técnico elevó las conclusiones finales el 13 de enero de 2026. Posteriormente la dependencia incorporó la pericia al sistema judicial el 24 de febrero de 2026 para garantizar el acceso pleno de las partes.

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Lo cierto es que un querellante exigió convocar a la periodista Natalia Volosin tras una filtración de documentos pertenecientes a los imputados. El fiscal canceló esta citación testimonial al confirmar la intervención penal de su superior. La denuncia por esta irregularidad administrativa ingresó al Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, exactamente en la Secretaría N°20.

El dato clave radica en la conformación del expediente paralelo registrado como causa N° 1007/2026. El investigador reafirma su compromiso con el avance procesal para resguardar toda la información sensible. Las aclaraciones oficiales pretenden llevar absoluta claridad sobre el desarrollo de estas complejas medidas probatorias. (Agencia OPI Santa Cruz)