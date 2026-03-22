El Superior Tribunal de Justicia de Chubut informó sobre el avance de la modernización judicial

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(OPI Chubut) – El presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, Javier Gastón Raidan brindó un informe de gestión ante la Cámara de Diputados donde expuso un plan bienal 2026-2027 centrado en la modernización del sistema judicial provincial.

Raidan señaló que la justicia provincial deberá avanzar hacia un sistema “cada vez más digital, más moderno, más eficiente y más al alcance de la gente”.

El funcionario judicial remarcó en su informe que hay un cambio de paradigma que “apunta a la modernidad, la eficiencia y la cercanía con la gente, en un nuevo rumbo que no tiene vuelta atrás”.

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Señaló que la intención es avanzar hacia una “justicia más dinámica y accesible, con fallos breves y claros, y la incorporación de Inteligencia Artificial en audiencias”.

También consideró que se trabaja en la “digitalización total de trámites, la unificación de salas y la expansión territorial con nuevos Juzgados de Paz”. (Agencia OPI Chubut)