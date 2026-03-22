Fuerte migración de estudiantes de escuelas privadas a públicas

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(OPI TdF) – Más de 700 alumnos pidieron migrar de escuelas privadas a escuelas pública en el sistema educativo de Tierra del Fuego, según datos del Ministerio de Educación provincial.

Así lo informó la secretaria de Coordinación del Ministerio de Educación, María Fernanda García quien consideró que existe un “fuerte aumento de la demanda en el sistema educativo público”.

“Todos los años en el sistema educativo, entre los meses de febrero a mayo se producen un gran afluente de pases, que es un trámite administrativo que realizan las familias que quieren cambiar a sus hijos de instituciones” argumentó la funcionaria educativa.

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Sin embargo, García reconoció que “este año hemos tenido entre un 30 y un 40% más de pases de las escuelas privadas a las escuelas públicas”.

“Hoy en el nivel secundario se están trabajando 714 pases. Hay 200 estudiantes que aún no tienen asignada una institución educativa y son la prioridad”, sostuvo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)