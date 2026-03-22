La actividad económica y las reservas en la mira por la nueva licitación de letras del Tesoro

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La Secretaría de Finanzas saldrá nuevamente al mercado este miércoles para intentar captar fondos y renovar los próximos vencimientos de deuda de la administración nacional. Aseguran tener garantizado el pago de US$9.000 millones correspondientes a los compromisos de julio de este año y de enero y julio de 2027, pero la matemática expone que la persiana del crédito internacional sigue cerrada frente a un riesgo país estancado por encima de los 600 puntos básicos.

El equipo conducido por Federico Furiase viene de adjudicar $10,42 billones en la primera licitación del mes tras recibir ofertas por $12,90 billones. En términos técnicos, esta operación representó un rollover del 108,09%.

La estrategia paralela para apagar el incendio incluye la emisión continua del bono en dólares AL27, un instrumento que servirá para cubrir compromisos por US$4.500 millones a mitad de año. El ministro de Economía Luis Caputo justificó la lejanía con Wall Street bajo un argumento estrictamente de costos y priorizó alternativas más baratas frente a la clausura del financiamiento externo.

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El contraste de los indicadores reales contra la acumulación de divisas

Mientras el Tesoro hace malabares con las cuentas públicas, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos comandado por Pedro Lines publicará el Estimador Mensual de Actividad Económica y el índice de salarios correspondientes a enero. Los datos anuales consolidados en 2025 dejaron un alza salarial del 38,2% y un crecimiento económico del 4,4%, cifras que ahora deberán revalidarse frente a la coyuntura de este año.

Por el lado del tablero cambiario, el Banco Central dirigido por Santiago Bausili consolida una racha de adquisiciones en el Mercado Libre de Cambios para sostener las metas del programa monetario oficial.

La entidad adquirió US$485 millones en el mercado mayorista durante la última semana.

en el mercado mayorista durante la última semana. La mayor intervención diaria de marzo alcanzó los US$172 millones , registrando el saldo positivo más alto desde el mes de febrero.

, registrando el saldo positivo más alto desde el mes de febrero. En lo que va del mes, las compras totales ascienden a US$1.071 millones tras encadenar más de 50 ruedas consecutivas de adquisiciones.

tras encadenar más de 50 ruedas consecutivas de adquisiciones. Las reservas acumuladas en la cuarta fase del programa llegan a US$3.786 millones, un volumen que representa algo más del 37% de la meta anual de US$10.000 millones fijada para 2026.

Todo este caudal de intervención ocurre en un escenario donde el dólar mayorista oscila los $1.390,5 y las cotizaciones financieras y libres retomaron la barrera de los $1.400. La próxima publicación del balance cambiario demostrará si esta inyección de liquidez y toma de deuda alcanza para blindar los compromisos del Estado, o si solo se trata de un alivio contable pasajero. (Agencia OPI Santa Cruz)