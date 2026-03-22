Rescataron a un escalador herido en la Aguja Standhardt

- Publicidad -

(El Chaltén) – Treinta y cuatro rescatistas evacuaron a un escalador herido tras sufrir una caída en la Aguja Standhardt. El accidente ocurrió el viernes durante el primer largo del ascenso en el macizo del Cerro Torre. El impacto le provocó una lesión inestable en el tobillo y le impidió caminar.

Sus dos compañeros de cordada lo asistieron de inmediato. Lograron descender de la pared, atravesaron el glaciar y se refugiaron en el vivac Noruegos para pasar la noche.

La Subcentral de Incendios, Comunicaciones y Emergencias de la Zona Norte recibió el alerta el viernes por la tarde a través de un dispositivo satelital. Voluntarios de la Comisión de Auxilio de El Chaltén (CAX), personal de Gendarmería Nacional y agentes del Parque Nacional Los Glaciares organizaron el operativo técnico para esta área remota.

- Publicidad -

Cuatro integrantes de la CAX formaron el primer grupo de contacto. Partieron a las 16:15 horas. Arribaron a Niponino a las 23:20, donde pasaron la noche. A las 4 de la madrugada retomaron la marcha hacia el vivac. Asistieron al paciente, lo estabilizaron y comenzaron el descenso.

El traslado exigió una logística dividida en tres fases adicionales. El grupo “glaciar”, integrado por 15 personas, cargó la camilla desde Niponino hasta la Laguna Torre. El equipo de “flotación”, conformado por 5 rescatistas, cruzó al herido en bote por el espejo de agua. Finalmente, la patrulla “sendero”, con 10 efectivos, bajó la camilla hasta la cabecera de la senda.

Una ambulancia aguardaba en el punto de encuentro para trasladarlo al puesto sanitario de El Chaltén. El rescate oficial terminó el sábado a las 20 horas. Las autoridades destacaron que el esfuerzo conjunto permitió resolver la emergencia. (Agencia OPI Santa Cruz)