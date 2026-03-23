ATE, ADOSAC y Judiciales paran por apertura de paritarias

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Los gremios ATE, ADOSAC y Judiciales de Santa Cruz anunciaron que realizarán medidas de fuerza la próxima semana en reclamo de apertura de paritarias salariales y mejora de condiciones laborales.

ATE confirmó que hará un paro los días 26 y 27 de marzo y se sumará a la marcha provincial convocada por el Frente Sindical que integran los trabajadores municipales de Río Gallegos, Judiciales, ATSA, ADOSAC y La Bancaria.

El jueves será el día central de protesta con la movilización en Río Gallegos a las 10.30 horas y desde ATE señalaron que rechazan “la jubilación anticipada y el congelamiento salarial”.

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“Es urgente discutir salarios en un contexto donde los trabajadores pierden poder adquisitivo día a día” añadieron desde la entidad gremial.

Desde ADOSAC realizarán un paro de 48 horas en reclamo de mejoras salariales, en reclamo por los resguardos docentes y la pérdida de puestos laborales.

A su vez, Judiciales declaró un paro de 72 horas desde el miércoles 25 de marzo para que se cumplan los acuerdos paritarios vigentes y la reapertura de la paritaria salarial para el 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)