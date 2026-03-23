Dos pilotos mueren en choque de avión de Air Canada en Nueva York

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Un avión de la empresa Air Canada Express proveniente de la ciudad de Montreal colisionó contra un vehículo terrestre el domingo por la noche durante las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto La Guardia de Nueva York. El siniestro involucró a un jet Bombardier CRJ-900 que transportaba a 72 pasajeros y cuatro tripulantes al momento del impacto contra un camión perteneciente al departamento de bomberos local. Como consecuencia directa del choque fallecieron dos pilotos que se encontraban a bordo de la aeronave según confirmaron reportes de medios internacionales y autoridades operativas en el sitio.

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos dispuso el cese inmediato de todas las operaciones de despegue en la terminal aérea neoyorquina como respuesta directa a la gravedad del incidente. La medida oficial de suspensión se estableció inicialmente hasta la madrugada del lunes aunque los documentos técnicos internos califican la situación como una emergencia activa con alta probabilidad de extender el cierre de pistas. Esta decisión administrativa busca garantizar la seguridad operativa mientras se evalúan los daños y las causas que permitieron la incursión del vehículo de emergencia en el trayecto de la aeronave.

El Departamento de Bomberos de Nueva York confirmó su intervención en el lugar de los hechos tras la colisión aunque la información técnica sobre la dinámica del accidente permanece bajo reserva oficial. Los datos suministrados por la Agencia Noticias Argentinas indican que el protocolo de respuesta ante la emergencia priorizó la asistencia a los 76 ocupantes del avión y la contención de los riesgos derivados del impacto contra el camión de bomberos. La falta de precisiones adicionales sobre el estado de los pasajeros subraya la hermeticidad con la que las agencias federales manejan el evento en sus primeras etapas de investigación.

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La operatividad del aeropuerto La Guardia se ve severamente afectada por este incidente que expone los protocolos de coordinación entre naves y vehículos de apoyo en tierra. El jet Bombardier involucrado representa un modelo central en las rutas regionales de Air Canada Express y el resultado fatal para los integrantes de la cabina de mando obliga a una revisión integral de la seguridad en pista. La resolución de esta crisis operativa depende ahora del peritaje de la Administración Federal de Aviación y de la capacidad de la terminal para restablecer las condiciones mínimas de seguridad tras el levantamiento de los restos y la evidencia del siniestro. (Agencia OPI Santa Cruz)