El barril de Brent se desploma un 14% y perfora el piso de los 100 dólares tras el anuncio de Donald Trump

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El giro diplomático entre Donald Trump y el gobierno de Irán desmanteló la burbuja especulativa del Brent en cuestión de horas. Tras haber alcanzado un pico de 114 dólares durante la noche del domingo, el valor del barril se hundió por debajo de los 100 dólares, lo que representa una caída abrupta del 14%. Esta corrección técnica responde a la expectativa de una reapertura segura del Estrecho de Ormuz, punto neurálgico para el suministro global que permanecía bajo amenaza de ataques a centrales energéticas.

El mercado ignora las proyecciones alcistas de la banca privada

Poco antes del anuncio oficial, la entidad Goldman Sachs había ajustado al alza sus estimaciones para este 2026, elevando el precio esperado a 85 dólares desde los 77 dólares previos. La lógica de la institución financiera se basaba en un escenario de interrupciones prolongadas y una postura restrictiva por el aumento de las reservas estratégicas. Sin embargo, las reuniones calificadas como “buenas y productivas” por la presidencia de los Estados Unidos cambiaron la tendencia del Commodity de forma inmediata el lunes por la mañana.

La distensión en el plano internacional impacta directamente en la valoración de los activos energéticos y en las proyecciones de ingresos de las zonas productoras. Mientras la especulación sobre ataques a infraestructura crítica se desvanece, los operadores aguardan los efectos finales de estas negociaciones, que ya han logrado liquidar la prima de volatilidad acumulada durante el último fin de semana.

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Esta estrepitosa caída del crudo funciona como un recordatorio para las economías regionales sobre la volatilidad de los recursos extractivos, donde un posteo en redes sociales tiene el poder de modificar el flujo de millones de dólares en concepto de regalías en apenas una jornada. (Agencia OPI Santa Cruz)