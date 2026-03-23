Justicia chilena dicta prisión preventiva por contrabando

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(OPI TdF) – La justicia de Chile dictó la prisión preventiva para Ruben Vivas tras formalizarlo por el delito de contrabando en la zona fronteriza de Tierra del Fuego. El Juzgado de Garantía de Porvenir intervino en el caso iniciado el pasado 18 de marzo, cuando las autoridades detectaron una camioneta con patente argentina que trasladaba un cargamento ilegal.

El dato clave indica que el valor de la mercadería incautada supera los $30.000.000 (treinta millones de pesos argentinos). La trama real indica que Ruben Vivas eludió los controles migratorios y aduaneros mediante el ingreso a territorio chileno a través de un paso no habilitado en el sector de San Sebastián.

De acuerdo a los datos analizados por el portal La Prensa Austral, la fiscal subrogante de Tierra del Fuego, Carla Uribe, expuso que el imputado se desplazaba en una pick-up con patente argentina. El registro del vehículo permitió el hallazgo de 84.200 cartones de cigarrillos que tenían como destino final la distribución comercial en la ciudad de Porvenir.

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La Fiscalía fundamentó la acusación bajo el argumento de que el imputado carecía de toda documentación legal para la internación de la mercancía. Los productos no presentaban sellos de trazabilidad ni poseían las autorizaciones sanitarias y comerciales necesarias para su venta en el mercado formal.

Lo cierto es que el vehículo utilizado por Ruben Vivas tampoco contaba con el permiso correspondiente para su ingreso legal al país vecino. El Ministerio Público solicitó la medida de coerción más gravosa al considerar que la libertad del sujeto representa un peligro para la seguridad de la sociedad chilena.

La fiscalía sostuvo que la gravedad y la naturaleza del hecho, sumado a la escala penal asignada al delito de contrabando, justifican el encierro preventivo. Puertas adentro del tribunal, el peligro de fuga resultó determinante para la decisión del magistrado interviniente.

El tribunal consideró que Ruben Vivas mantiene una situación migratoria irregular y posee un conocimiento avanzado del terreno fronterizo en Tierra del Fuego. El imputado demostró esta capacidad técnica al utilizar una ruta clandestina para evadir con éxito los puestos de control establecidos por las fuerzas de seguridad.

Y es que la pericia del conductor para transitar por zonas no habilitadas encendió las alarmas sobre la facilidad con la que se vulneran los límites internacionales. El Tribunal de Garantías fijó finalmente un plazo de 60 días para el cierre de la investigación penal preparatoria.

Durante ese período, Ruben Vivas permanecerá recluido en el centro penitenciario correspondiente hasta que la justicia determine su responsabilidad definitiva en los hechos. La contundencia de los datos técnicos analizados por la fiscalía chilena deja poco margen para las explicaciones oficiales sobre el control de fronteras. (Agencia OPI Tierra del Fuego)