Universidades nacionales extienden el paro hasta el 30 de marzo

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El paro nacional universitario continuará vigente a pesar de los feriados del lunes 23 y martes 24 de marzo. Las dos federaciones mayoritarias confirmaron que no habrá actividad académica en los claustros hasta el domingo 30 de marzo.

El informe de evolución salarial de la UBA detalla una caída del 35,6% en el ingreso real respecto a noviembre de 2023. Los registros actuales son incluso peores que los del año 2004, marcando un mínimo histórico para la actividad.

Laura Carboni, referente de AGD UBA, fundamentó la medida en la parálisis de la Ley de Financiamiento Universitario. La representante gremial cuestionó el 4,3% otorgado en septiembre frente a una inflación que alcanzó el 14,2% en el periodo octubre-febrero.

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Durante los primeros dos meses del año, enero y febrero, los aumentos para el sector fueron del 0%. Por este motivo, los gremios impulsan un plan de lucha por tiempo indeterminado para frenar el atraso salarial acumulado frente al costo de vida. (Agencia OPI Santa Cruz)