Alerta naranja en Santa Cruz por ráfagas de 120 kilómetros

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La Subsecretaría de Protección Civil emitió una alerta naranja para Santa Cruz por vientos con ráfagas de 120 kilómetros. La medida rige para este miércoles 25 de marzo de 2026 en diversos sectores del territorio provincial.

El organismo prevé vientos intensos del sector oeste con velocidades constantes entre 45 y 65 kilómetros por hora. El fenómeno meteorológico afectará principalmente a las zonas costeras de Güer Aike y Corpen Aike, donde las ráfagas alcanzarán su mayor intensidad.

Para el resto de la provincia rige una alerta amarilla. Si bien las velocidades serán menores en estas áreas, las condiciones de viento se mantendrán y existe posibilidad de ráfagas en toda la geografía santacruceña.

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La Subsecretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes solicitó a la población evitar las actividades al aire libre. También instó a los vecinos a asegurar cualquier objeto que pueda volarse de sus propiedades para evitar accidentes.

Las autoridades pidieron circular con precaución extrema, especialmente a quienes deban transitar por las rutas de la región. El reporte oficial indica que la situación climática permanece sujeta a las actualizaciones constantes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se recomienda a los ciudadanos mantenerse informados mediante los canales oficiales de comunicación. (Agencia OPI Santa Cruz)