Gobierno de Kast abandona postulación de Bachelet para la ONU

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El Gobierno de Chile informó este martes su decisión de retirar el apoyo oficial a la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet para el cargo de secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas. Esta determinación de la administración central se produce pese a que la candidatura de la exmandataria aún cuenta con el respaldo de los gobiernos de Brasil y México. La cancillería chilena fundamentó esta medida en la convicción de que el actual contexto del proceso eleccionario, sumado a la dispersión de candidaturas latinoamericanas y las diferencias con actores relevantes, convierten la postulación en una iniciativa inviable con nulas posibilidades de éxito eventual.

La medida implica que el Ministerio de Relaciones Exteriores y las misiones diplomáticas de Chile en el exterior cesarán de inmediato toda participación en los esfuerzos de promoción y gestión política de dicha candidatura. De acuerdo con el comunicado oficial, la estructura diplomática del país austral dejará de operar como plataforma de apoyo para la expresidenta en los foros internacionales. El actual presidente, José Antonio Kast, quien asumió el mando el pasado 11 de marzo, ejecutó de esta forma la revisión técnica y política que había anunciado durante su campaña electoral respecto al patrocinio otorgado originalmente por la gestión saliente de Gabriel Boric.

El Ejecutivo concluyó que la trayectoria de Michelle Bachelet es un factor a considerar, por lo cual estableció que el Estado se abstendrá de apoyar a cualquier otro candidato en el proceso de elección en caso de que ella decida continuar con su postulación de manera independiente. Esta postura de neutralidad condicionada busca marcar una distancia definitiva con el proyecto impulsado por el gobierno anterior sin transferir el respaldo chileno a competidores directos de la región o de otros bloques geográficos. La decisión refleja un cambio de prioridades en la política exterior chilena tras el recambio institucional ocurrido a principios de este mes.

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La resolución de la administración Kast pone fin a la estrategia de posicionamiento que Chile mantenía en los organismos multilaterales bajo la dirección de Boric. Al señalar la inviabilidad por diferencias con actores que definen el proceso, el Gobierno chileno reconoce implícitamente un escenario de fragmentación que debilita la presencia de un frente común sudamericano en la ONU. La salida de Chile del bloque de apoyo a Bachelet deja a la diplomacia de Brasil y México como los principales promotores de una candidatura que la propia cancillería de Santiago ahora califica de insuficiente para alcanzar el consenso necesario en la secretaría general. (Agencia OPI Santa Cruz)