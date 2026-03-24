Municipio de Río Grande regulará Apps de transporte y establecerá cupo a habilitaciones

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(OPI TdF) – El Concejo Deliberante de Río Grande tratará este martes un proyecto de ordenanza para regular las aplicaciones digitales de transporte como Uber y establecerá un cupo de hasta 800 choferes habilitados.

La medida busca equiparar a las plataformas digitales con los requisitos que se le exigen a taxis y remises.

Los concejales avanzarán con la aprobación de la ordenanza que regulará el funcionamiento de plataformas de transporte como Uber, actualmente la única operativa en la ciudad.

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La iniciativa prevé regular el servicio luego de que un fallo judicial declaró inconstitucional la prohibición de las aplicaciones, pero exigió al Estado municipal que establezca un marco regulatorio de la actividad.

La normativa impulsada en el cuerpo deliberativo prevé implementar un cupo máximo de 800 choferes habilitados y se solicitará contar con licencia profesional, así como cumplir con una serie de condiciones técnicas y de seguridad en los vehículos.

En cuanto a las unidades, se definió un límite de hasta 1000cc de cilindrada y una antigüedad máxima de 10 años. (Agencia OPI Tierra del Fuego)