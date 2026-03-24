Ushuaia inicia cronograma de visitas guiadas gratuitas sobre Malvinas

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(OPI TdF) – La Secretaría de Asuntos Malvinas de la Municipalidad de Ushuaia pondrá en marcha un programa de visitas guiadas en Tierra del Fuego. El dato clave es que la gestión busca explicar el vínculo identitario de la capital provincial con el archipiélago.

La actividad comenzará el próximo martes 17 de marzo a las 10:00. Según se desprende de la información oficial, el punto de encuentro para los interesados será el Museo Histórico Pensar Malvinas.

Los responsables del área definieron un esquema que no requiere inscripción previa. Lo cierto es que la propuesta mantiene el carácter de gratuita para todos los asistentes y funcionará únicamente los martes y jueves.

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El guion de la visita arranca con una charla introductoria en el museo. Allí los guías repasan el descubrimiento de las Islas Malvinas, los antecedentes coloniales y el establecimiento oficial argentino previo a la invasión británica de 1833.

La trama real indica que el recorrido también aborda el conflicto bélico de 1982. Los expositores detallan el extenso período de reclamos diplomáticos y los fundamentos geográficos que sustentan la soberanía nacional sobre las islas.

Los asistentes caminarán luego hacia la Antigua Casa Beban. En este punto, el personal municipal resalta el valor del patrimonio arquitectónico e intangible que resguarda la ciudad de Ushuaia en su zona céntrica.

La hoja de ruta continúa en la Plaza Islas Malvinas. Los agentes municipales explican la historia de este espacio público y describen cada uno de los elementos que integran el monumento histórico del sector costero.

El trayecto incluye una parada técnica junto al cartel de Ushuaia. Los organizadores destinan un tiempo específico en ese lugar para que los participantes realicen fotografías antes de emprender el retorno.

Durante el regreso hacia el punto de partida, el grupo transita por la Reserva Natural Urbana Bahía Encerrada. El circuito finaliza en el museo original, completando una actividad que el Ejecutivo define como una invitación a conocer la identidad local.

Los funcionarios del área aseguran que los visitantes descubren que la temática no es un hecho del pasado. Sostienen que el sentimiento por las islas permanece vivo en el presente de la comunidad de Tierra del Fuego. (Agencia OPI Tierra del Fuego)