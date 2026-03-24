Victoria Villarruel calificó de espejismo la política de DD.HH.

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La Vicepresidenta de la Nación lanzó una crítica técnica contra la política de derechos humanos de las últimas décadas. Victoria Villarruel definió como un espejismo a las medidas de memoria implementadas recientemente. La funcionaria utilizó su cuenta oficial de X para sentenciar que el Estado realizó un uso del pasado con objetivos cortoplacistas.

La compañera de fórmula de Javier Milei apuntó directamente contra las gestiones del kirchnerismo y el rol de los organismos de derechos humanos. Villarruel aseguró que el abordaje estatal sobre la década de los 70 resultó parcial y profundizó las grietas sociales. El dato clave es que la mandataria responsabilizó a la clase política por utilizar la tragedia histórica como un activo electoral.

Lo cierto es que la funcionaria nacional reafirmó su postura de una Memoria Completa. Esta visión exige la inclusión de las víctimas de las organizaciones armadas en el relato oficial. La mandataria disparó contra los políticos que carecen de imaginación y patriotismo para gestionar el pasado doloroso. Sin embargo la funcionaria sostiene que esta división solo sirve para que ciertos sectores saquen partido político. (Agencia OPI Santa Cruz)