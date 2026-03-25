Centro Antiterrorismo. La SIDE sella su vínculo con la CIA

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Cristian Aguadra, titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), garantizó un reconocimiento institucional de la CIA para el organismo argentino durante su última gira por Washington D.C.. El director de la agencia estadounidense, John Ratcliffe, comunicó la distinción en la sede de Langley, fijando la entrega formal para abril de 2026.

La cúpula de la inteligencia norteamericana fundamenta este premio en la alineación operativa de la central argentina con los estándares de Estados Unidos. Según se desprende de la información oficial, el organismo de Langley valoró positivamente la estructura técnica del nuevo esquema de espionaje civil argentino.

Los puntos centrales que justifican el galardón incluyen:

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Resultados concretos en recientes operaciones conjuntas de inteligencia.

de inteligencia. Creación del Centro Nacional Antiterrorismo (CNA) en Argentina.

en Argentina. Proceso de profesionalización de los cuadros de la SIDE.

El CNA figura en los registros oficiales como una pieza de coordinación única en la región. Esta oficina centraliza el flujo de datos sensibles para monitorear amenazas, un movimiento que la gestión de Cristian Aguadra presenta como el eje de su reforma institucional frente a sus pares internacionales.

La actividad oficial en Washington D.C. incluyó también la primera Reunión por las Américas. Representantes de México, Ecuador, Paraguay, Colombia, República Dominicana y Panamá integraron las mesas de debate técnico junto a la delegación argentina.

Los funcionarios regionales centraron las deliberaciones en tres áreas de control fronterizo y financiero:

Combate al narcotráfico trasnacional.

trasnacional. Prevención del lavado de activos .

. Políticas conjuntas contra el terrorismo.

Las autoridades de la SIDE coordinan ahora los detalles logísticos para la ceremonia de abril en la sede de la CIA. Este acto formalizará el estatus de la inteligencia argentina como socio estratégico de la administración estadounidense en el Cono Sur. (Agencia OPI Santa Cruz)