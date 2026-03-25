Venezuela alcanza ocho mil liberados por Ley de Amnistía

- Publicidad -

Venezuela alcanza una nueva cifra en el proceso de aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática con la incorporación de más de ocho mil ciudadanos al régimen de libertad plena. El diputado Jorge Arreaza, titular de la comisión especial encargada del seguimiento de esta normativa, confirmó este martes que un total de 8.084 personas han sido beneficiadas hasta la fecha. La medida, que busca regularizar la situación jurídica de miles de venezolanos, se ejecuta bajo una supervisión técnica que busca ofrecer respuestas concretas a la demanda de normalización institucional en el país sudamericano.

El desglose de los datos oficiales revela que la gran mayoría de los beneficiarios se encontraba previamente bajo medidas cautelares antes de obtener la libertad definitiva. De los 8.084 casos reportados, 7.782 corresponden a ciudadanos que transitaron desde restricciones procesales a la condición de libertad plena, mientras que 302 personas fueron liberadas directamente desde los centros de reclusión. Esta actualización estadística demuestra un avance constante respecto al informe del pasado 12 de marzo, cuando el registro contabilizaba 7.727 beneficiarios, lo que ratifica la continuidad operativa del proceso de revisión judicial.

La operatividad de la Comisión Especial se sustenta en la evaluación técnica de una base de solicitudes que supera las 11.400 peticiones consideradas válidas dentro del marco legal vigente. Cada expediente es sometido a un análisis de los supuestos contemplados en la ley para determinar la viabilidad de la amnistía, garantizando que el proceso se ajuste a los parámetros de transparencia establecidos. La gestión de estos casos refleja un esfuerzo administrativo por procesar el volumen de demandas que han ingresado al sistema desde la activación de la normativa a principios de año.

- Publicidad -

El andamiaje jurídico de este proceso fue impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien promovió la iniciativa el 30 de enero y procedió a su promulgación formal el 19 de febrero. La administración ha definido esta política como el punto de partida de una nueva etapa en la dinámica nacional, orientada a cerrar ciclos de conflictividad jurídica mediante la aplicación de medidas de gracia. La implementación de la ley se mantiene como un proceso abierto y dinámico que depende de la validación técnica de los casos que aún permanecen bajo análisis por parte de las autoridades competentes. (Agencia OPI Santa Cruz)