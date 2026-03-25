YPF debe pagar por el daño ambiental acumulado

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(Ushuaia – OPI TdF) – El informe técnico de la empresa estatal Terra Ignis revela el impacto real de la explotación hidrocarburífera en Tierra del Fuego y establece las bases para exigir compensaciones económicas por la remediación de suelos.

Sergio Federovisky, asesor ambiental de Terra Ignis, presentó este miércoles los resultados de dos estudios técnicos que identifican y cuantifican los pasivos ambientales generados por la actividad petrolera. El encuentro contó con la presencia de la Ministra de Energía, Gabriela Castillo, y los equipos técnicos de las carteras de Energía, Hidrocarburos y Ambiente de la provincia.

El dato clave es que el Consejo Federal de Inversiones (CFI) financió íntegramente estas investigaciones para otorgar al Estado fueguino una herramienta de negociación frente a las operadoras. Lo cierto es que el relevamiento principal analizó los activos que YPF cedió recientemente a la jurisdicción provincial, detectando deudas ecológicas que la compañía nacional todavía no saneó.

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El Gobierno utilizará esta información técnica para avanzar en reclamos de indemnización. Estos fondos deben cubrir el tratamiento y la remediación efectiva de los daños que la petrolera de bandera dejó en el territorio. Sin embargo, el problema no termina en una sola empresa, ya que el segundo estudio abarcó al conjunto de las compañías que operan en la cuenca.

Federovisky aseguró que la industria petrolera requiere inversiones específicas y urgentes para revertir el deterioro acumulado durante décadas de extracción. Y es que la política oficial busca ahora establecer una línea de base ambiental. Este parámetro técnico obligará a las empresas a cumplir criterios de sostenibilidad y evitará que las operadoras abandonen pozos sin gestionar sus residuos.

El Ejecutivo ya tomó las primeras medidas administrativas. El Gobierno convocó a un concurso para definir las estrategias de tratamiento de estos pasivos acumulados. El plan oficial contempla la construcción de un relleno de seguridad en Tierra del Fuego, una infraestructura que los técnicos califican como fundamental para el saneamiento del suelo.

La gestión provincial inscribe este informe en una agenda que pretende ordenar el caos ambiental del sector energético. La contundencia de las cifras y la identificación de los puntos críticos de contaminación marcan un cambio en la relación con YPF y el resto de las operadoras privadas que explotan los recursos fueguinos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)