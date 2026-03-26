La Corte Suprema busca quitarle peso a la política en la selección de magistrados

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El proyecto de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti establece parámetros técnicos más rígidos para los concursos nacionales y federales ante el Consejo de la Magistratura.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó un proyecto normativo ante el Consejo de la Magistratura para reformar el sistema de selección de candidatos a jueces federales y nacionales. El texto, que ingresó este jueves 26 de marzo de 2026, propone blindar los concursos frente a las urgencias de la coyuntura partidaria y trasladar el peso de las designaciones a la rigurosidad de los exámenes técnicos.

Los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti suscribieron la iniciativa de manera exclusiva. El documento no incluye la firma de Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal. Esta fractura en la cúpula judicial ocurre mientras el Consejo de la Magistratura reconfigura sus bloques de poder internos, donde La Libertad Avanza exhibe un protagonismo cada vez mayor en las negociaciones por las vacantes.

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El nuevo esquema administrativo diseñado por los ministros prioriza tres ejes fundamentales para acotar la arbitrariedad en el armado de las ternas:

Elaboración técnica de los exámenes de oposición.

de los exámenes de oposición. Rigurosidad extrema en la asignación de puntajes finales.

en la asignación de puntajes finales. Administración técnica centralizada de los procesos de concurso.

Los jueces elevaron el reglamento al Plenario del Consejo de la Magistratura para que el cuerpo inicie su análisis formal. En simultáneo, la Corte notificó la iniciativa a las Cámaras nacionales y federales de todo el territorio argentino y a las Cortes Supremas provinciales. La intención de los firmantes apunta a fijar un límite al criterio de selección política que históricamente dominó el organismo encargado de nominar magistrados.

La puesta en marcha de este reglamento depende ahora de una votación parlamentaria interna. El Consejo de la Magistratura requiere alcanzar mayorías agravadas durante el tratamiento definitivo para que los cambios en la selección de jueces entren en vigencia efectiva. (Agencia OPI Santa Cruz)