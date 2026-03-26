Por el paro docente, el gobierno postergó la subcomisión laboral con ADOSAC y AMET

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz notificó a los gremios docentes ADOSAC y AMET y al Consejo Provincial de Educación que se suspenderá por esta semana los encuentros de subcomisión laboral debido a las medidas de fuerza dispuestas para jueves y viernes.
Tras la última reunión que se realizó el jueves 16 de marzo donde se garantizó la continuidad de los resguardos docentes hasta el próximo 30 de abril y seguir discutiendo sobre distintos aspectos laborales sin alcanzar hasta ahora acuerdo entre las partes.
La cartera laboral señaló que “atento a la medida de fuerza dispuesta por la entidad gremial Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y mientras dura la misma, a los efectos de que las negociaciones entre el Consejo Provincial de Educación y las organizaciones sindicales sean de buena fe y sin ningún tipo de condicionamiento, las reuniones de Subcomisión Laboral entre el Consejo Provincial de Educación, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza técnica (AMET), se encuentran postergadas”.
El secretario general de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín criticó la medida al señalar que el paro docente será “jueves y viernes, este miércoles podríamos habernos reunido para que nos den soluciones y evitar la medida de fuerza”.
Hasta el momento, el gobierno de Claudio Vidal no convocó a ninguna organización gremial para avanzar en la discusión salarial para el 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)