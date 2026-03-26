Por el paro docente, el gobierno postergó la subcomisión laboral con ADOSAC y AMET

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El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de Santa Cruz notificó a los gremios docentes ADOSAC y AMET y al Consejo Provincial de Educación que se suspenderá por esta semana los encuentros de subcomisión laboral debido a las medidas de fuerza dispuestas para jueves y viernes.

Tras la última reunión que se realizó el jueves 16 de marzo donde se garantizó la continuidad de los resguardos docentes hasta el próximo 30 de abril y seguir discutiendo sobre distintos aspectos laborales sin alcanzar hasta ahora acuerdo entre las partes.

La cartera laboral señaló que “atento a la medida de fuerza dispuesta por la entidad gremial Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y mientras dura la misma, a los efectos de que las negociaciones entre el Consejo Provincial de Educación y las organizaciones sindicales sean de buena fe y sin ningún tipo de condicionamiento, las reuniones de Subcomisión Laboral entre el Consejo Provincial de Educación, la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza técnica (AMET), se encuentran postergadas”.

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El secretario general de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín criticó la medida al señalar que el paro docente será “jueves y viernes, este miércoles podríamos habernos reunido para que nos den soluciones y evitar la medida de fuerza”.

Hasta el momento, el gobierno de Claudio Vidal no convocó a ninguna organización gremial para avanzar en la discusión salarial para el 2026. (Agencia OPI Santa Cruz)