Transporte autoriza ruta directa entre San Pablo y Ushuaia

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La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía autorizó a Latam Airlines Brasil a explotar la ruta San Pablo–Ushuaia para servicios regulares internacionales de pasajeros y carga. La Disposición 2/2026, publicada en el Boletín Oficial, formaliza esta conexión que iniciará sus operaciones el 1º de julio con 4 frecuencias semanales.

La medida se encuadra en el Memorándum de Entendimiento sobre Cielos Abiertos de 2024 y el proceso de desregulación aerocomercial. En paralelo, la aerolínea Gol Linhas Aéreas comenzará a operar el mismo tramo el 2 de julio. Esta compañía sumará 3 frecuencias semanales, lo que garantiza una oferta de un vuelo diario entre la capital de Tierra del Fuego y el polo industrial brasileño.

El esquema técnico de las operaciones se detalla a continuación:

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Latam Airlines Brasil : 4 frecuencias semanales desde el 1º de julio de 2026 .

: frecuencias semanales desde el . Gol Linhas Aéreas : 3 frecuencias semanales desde el 2 de julio de 2026 .

: frecuencias semanales desde el . Capacidad : Servicios combinados de pasajeros y transporte de carga internacional.

: Servicios combinados de pasajeros y transporte de carga internacional. Conectividad: Eliminación de escalas técnicas y comerciales en Buenos Aires.

La normativa permite unir el sur argentino con San Pablo de forma directa. La apertura del mercado busca optimizar los tiempos de viaje y descentralizar la operatividad concentrada en el AMBA. Hasta la firma de esta autorización, el tramo no contaba con oferta de vuelos directos regulares fuera de temporadas específicas o vuelos especiales.

Al cierre de febrero de 2026, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) contabilizó 4.377.562 pasajeros en los aeropuertos del país. La cifra representa una suba del 7% respecto al récord de febrero de 2025. El equipo económico vincula este incremento a la incorporación de 270 frecuencias nuevas generadas por los acuerdos de cielos abiertos en América del Sur.

Fuentes oficiales justificaron la medida como una herramienta para fomentar la libre competencia y ampliar la oferta de destinos. La incorporación de estas rutas busca atraer nuevas compañías y promover esquemas tarifarios competitivos mediante la desregulación del sector. La Disposición 2/2026 ya rige para la planificación de las franjas horarias y la comercialización de pasajes internacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)