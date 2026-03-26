Vallejo agita la interna de AFA con advertencias en sus redes

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La Justicia imputa al titular de la firma Sur Finanzas, Ariel Maximiliano Vallejo, por presunto lavado de activos. El expediente judicial vincula directamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. En medio de este proceso legal, el financista difundió una serie de advertencias a través de sus estados de la plataforma WhatsApp.

Desde su teléfono celular, el empresario subió este jueves textos orientados hacia su círculo de confianza. Las capturas de la aplicación exponen mensajes dirigidos a personas ligadas a la investigación en curso. Las publicaciones registran los siguientes horarios y contenidos exactos: a las 13:18: “Cuando se dé cuenta que el traidor y la traidora lo tiene adentro y MUY cerca…” y a las 13:20: “Los leales pueden disentir, los obsecuentes siempre traicionan”.

El registro de actividad digital expone antecedentes similares durante el viernes pasado. Ese día, el imputado redactó otro texto referido a la pérdida de poder: “Cuando la lluvia termina, el paraguas se vuelve una carga. Así termina la lealtad cuando los beneficios desaparecen”.

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Días atrás, Vallejo complementó estas declaraciones escritas con iconografía partidaria. El financista posteó emojis con la letra “V” y un bíceps flexionado, símbolos característicos de la militancia del kirchnerismo. El material difundido finaliza con videos del propio titular de Sur Finanzas al volante de un vehículo, recorriendo las calles de la Ciudad de Buenos Aires, mientras reproduce la marcha peronista como sonido de fondo. (Agencia OPI Santa Cruz)