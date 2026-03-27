Comercio cierra paritaria del 5 por ciento y bono de $20.000

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La actualización salarial pactada entre las cámaras empresarias y el sindicato fija un techo nominal bajo hasta junio. Tierra del Fuego queda exenta de la obligatoriedad del acuerdo.

Con una pauta nominal total del 5% para el próximo trimestre, las entidades mercantiles clausuraron una paritaria que evidencia una licuación directa del salario frente a la inflación real. Las negociaciones anexaron también el pago de una asignación extra de $20.000 pesos para intentar sostener el piso de los ingresos sectoriales.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA) y la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) firmaron las actas del nuevo esquema. El documento rige la liquidación de haberes para todo el personal encuadrado bajo el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 130/75.

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La estructura técnica del incremento define la suba con carácter remunerativo y no acumulativo. Los empleadores tomarán como base de cálculo las remuneraciones básicas vigentes a marzo de 2026, sumando los importes no remunerativos validados hasta esa misma fecha. El cronograma de dispersión de los fondos establece:

Un avance salarial del 2% aplicable a partir del mes de abril de 2026 .

aplicable a partir del mes de . Un segundo escalón del 1,5% efectivo desde mayo de 2026 .

efectivo desde . El 1,5% restante para integrar los salarios a partir de junio de 2026.

Las cúpulas negociadoras añadieron el pago de una suma fija de 20.000 pesos. Las empresas liquidarán este monto bajo la figura legal de “no remunerativo”, un mecanismo que exime a las patronales del pago de aportes y contribuciones sociales. Los departamentos contables adicionarán este importe a las sumas no remunerativas preexistentes en los recibos, sosteniendo su vigencia a partir del 1° de abril de 2026.

El alcance nacional del pacto contempla una excepción geográfica explícita en la Patagonia. Las cláusulas del documento liberan a la ciudad de Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, de acatar estos porcentajes como vinculantes para sus propias mesas salariales. Las empresas fueguinas utilizarán las sumas nacionales únicamente como el mínimo convencional exigible a partir del momento de la homologación. (Agencia OPI Santa Cruz)